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суббота, 15 августа 2020 21:10

Ищу работу: как устроиться в компанию, где нет свободных вакансий

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Ищу работу: как устроиться в компанию, где нет свободных вакансий
Личная встреча с рекрутером имеет неформальный характер - с вами будут знакомиться, а не проводить интервью. Фото: unsplash.com

Часто бывает, что соискатель мечтает работать в компании, но работодатели не спешат открывать вакансии.

Если вы уверен в своих знаниях и навыках целеустремленный человек, то можете попасть на собеседование в такую компанию, пишет happymonday.ua.

Ищите вакансии на всех ресурсах

Нужно проверять не только популярные сайты поиска работы. Часто вакансии размещают на профильных порталах. Кроме того, стоит проверить официальные страницы компании в социальных сетях. Часто компании не спешат размещать объявления на сайтах поиска работы. Если найти специалиста можно без них, то нет смысла тратить деньги на публикацию вакансий.

Вышлите резюме с сопроводительным письмом на другую вакансию

Если вакансия на желаемую должность закрыта, пришлите резюме на другую вакансию в этой же компании. Самое главное - добавьте сопроводительное письмо с объяснением, почему хотите работать именно с этим работодателем.

Выйдите на рекрутера компании

Попробуйте через социальные сети, мессенджеры или почту найти рекрутера, который работает в компании. Познакомьтесь с ним и расскажите о себе. Кратко объясните, почему хотите работать в компании.

Познакомьтесь на будущее

Любой компании нужен кадровый резерв. Если рекрутер скажет, что свободных вакансий нет, предложите встретиться. Сможете познакомиться поближе. Если в будущем освободится место в компании, рекрутер обязательно позвонит вам.

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Подготовьтесь к встрече

Найдите информацию о компании, о желаемой вакансии. Также продумайте, что будете рассказывать о себе. Помните, что личная встреча с рекрутером имеет неформальный характер - с вами будут знакомиться, а не проводить интервью. Подчеркните, что готовы ждать предложения работы, сколько понадобится.

Напомните о себе

Однако это следует делать, если произвели положительное впечатление на рекрутера при личной встрече. Например, добавьте рекрутера в друзья на Facebook, периодически лайкайте профессиональные посты и комментируйте по делу. Вы можете разместить у себя на странице пост, касающийся сферы, где планируете развиваться как профессионал. Тогда вас заметят.

Работодатели отмечают, что рынок труда за время карантина сократился, ведь много компаний понесли финансовые потери, были вынуждены закрыть или временно остановить реализацию масштабных проектов. Вместе с тем, количество претендентов выросло, а их запросы снизились.

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Дата
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