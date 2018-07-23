Ипотека или аренда: что выгоднее

Лицензия НБУ: № 22 от 05.10.2011 г.

Собственная жилая площадь - мечта для многих винничан и извечный вопрос, что выгоднее: ипотека или аренда квартиры?

Стоимость аренды 2-комнатной квартиры в Виннице колеблется от 4 до 8 тыс. грн на месяц. Относительно банковского кредита на приобретение собственного жилья, просчитать точно поможет калькулятор на сайте банка. Так, при средней стоимости двухкомнатной квартиры в 550 тыс.грн и первого взноса в 25%, ежемесячный платеж за квартиру, приобретенную на первичном рынке, или банковское жилье, составит 6406 грн. Если же купить эту же квартиру на вторичном рынке, ежемесячно будем платить 7056 грн.

"Сравнивать оплаты за аренду и за ипотеку не совсем корректно, - рассказывает Алла Алтунина, руководитель бизнеса потребительского кредитования Винницкого филиала Приватбанка. - Сколько бы вы не платили за съемное жилье - квартира не станет вашей собственностью. Чего не скажешь об ипотеке - вы оплачиваете собственные квадратные метры. А возможность досрочного погашения кредита без комиссии ускорит расчеты с банком".

Сегодня ПриватБанк предлагает прозрачные и понятные условия кредитования без скрытых комиссий и платежей. Винничане имеют возможность приобрести жилье, как на первичном под 17,9% годовых, так и на вторичном рынке под 19,9% годовых. Банк предлагает кредитование сроком до 20 лет, с первоначальным взносом от 25% и клиент предоставляет только 1 документ - справку о доходах за последние 6 мес. Возможно кредитование без справки о доходах при авансе 50%. Кредит погашается ежемесячно равными платежами. Банк гарантирует полное юридическое сопровождение сделки, а также соблюдение всех законов Украины при ее заключении.

Приобретение квартиры в ипотеку в целом более долгосрочный проект, чем аренда жилья. Ставки ипотечных кредитов устанавливают раз — во время заключения договора и являются фиксированными, поэтому неприятные сюрпризы в виде неожиданного или необоснованного повышения ежемесячного платежа заемщикам не грозят. И, конечно, с банком нет необходимости согласовывать ремонт или отчитываться о появление в семье домашнего питомца и тому подобное. Стоимость жилья (соответственно и его аренды) в нашей стране неуклонно растет, что выгодно для покупателей, которые взяли ипотечный кредит, но может стать проблемой для нанимателей.

Подать заявку на получение ипотеки можно в любом отделении Приватбанка или онлайн на официальном сайте банка.