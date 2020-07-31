Инвестиционная привлекательность Украины - это оперативное решение земельных вопросов - председатель Госгеокадастра

Председатель Госгеокадастра Роман Лещенко: "Бизнес должен работать на развитие экономики, а не ходить по кабинетам чиновников". Фото: Агрополит

Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра должна быть удобным сервисом и для физических лиц, и для инвесторов.

Об этом заявил председатель Госгеокадастра Роман Лещенко в Facebook.

По словам главы ведомства, бизнес должен работать на развитие экономики, а не ходить по кабинетам чиновников. Именно поэтому Лещенко проводит встречи с представителями бизнес-ассоциаций и инвесторов, в формате "G2B". Это нужно для того, чтобы наработать решение проблемных вопросов, которые могут возникнуть, или возникли у бизнеса в процессе оформления земельной документации.

Среди участников переговоров - "Европейская Бизнес Ассоциация", "Американская торговая палата" и представители посольств Великобритании и Нидерландов. Они благодарны Госгеокадастру за открытость и помощь.

"Мы предлагаем алгоритм действий, чтобы вопросы, которые возникают у бизнеса, решались оперативно и по понятной для всех процедуре. Это, в первую очередь, инвестиционная привлекательность нашей страны", - отметил Роман Лещенко.

И добавил, что если предприниматели хотят вкладывать средства в развитие экономики Украины и при этом работать в правовом поле - Госгеокадастр с удовольствием им поможет.