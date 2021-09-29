Инвестиции "Метинвеста" в экономику Украины достигли $10 млрд

Группа "Метинвест" является одним из наибольших инвесторов в экономику Украины.

Об этом говорится в исследовании ГМК-Центр "Долгий путь за короткое время. Вклад группы "Метинвест" в экономическое и социальное развитие Украины".

Сумма инвестиций за 2006-2020 гг. достигла $10 млрд, что соответствует 7,8% всех капитальных инвестиций промышленности. За последний 5-летний цикл средняя сумма CAPEX группы составила $700 млн в год, или каждый десятый доллар инвестиций промышленности, отмечает издание.

Рекордного уровня капитальные инвестиции "Метинвеста" на тонну стали достигли в 2018-2019 годах - около $70 на тонну стали, при среднем в мире на уровне $ 50.

"Именно сегодня реализуется ряд масштабных проектов, в том числе направленных на достижение экологических целей. Предприятия группы "Метинвест" за 15 лет экспортировали продукции на сумму более $100 млрд. То есть, группа "Метинвест" обеспечивает каждый седьмой доллар валютных поступлений от экспорта товаров, а в 2020 году - каждый шестой. Рекордного уровня доля в общем экспорте из Украины достигла в 2018 году - 18%. Основными экспортными рынками для предприятий группы являются страны ЕС (38,8% от суммы экспорта) и страны Ближнего Востока и Северной Африки (23,6%)", - сказано в аналитике.