Инвестиции были сделаны из собственных средств, - Коломойский об обвинении США

Незадолго до кризиса 2008 года "Приват" продал большую часть металлургических активов группе "Евраз". Фото: pixabay.com

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский отрицает обвинения Минюста США в отмывании денег ПриватБанка.

"Все инвестиции в Соединенных Штатах Америки были сделаны из собственных средств, полученных в 2007-2008 годах по соглашению с компанией" Евраз ", и с доходов других бизнесов, которые хранились в ПриватБанке", - заявил Коломойский.

Все остальные обвинения Минюста США он категорически отверг, пишет LB.ua.

Известно, что незадолго до кризиса 2008 года "Приват" продал большую часть металлургических активов группе "Евраз" Романа Абрамовича. Базовым для группы Игоря Коломойского остался ферросплавный бизнес.

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Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил факт сотрудничества с Федеральным бюро расследований США.

"Но предмет и содержание встреч раскрыть не могу", - сказал он.

США подали два гражданских иска о конфискации имущества в окружной суд Южного округа Флориды. Речь идет о том, что коммерческое недвижимое имущество в Луисвилле (Кентукки) и Далласе (Техас), приобретенное с использованием средств, незаконно присвоенных с ПриватБанка в Украине, подлежит конфискации на основании федерального законодательства об отмывании денег.