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воскресенье, 10 мая 2020 14:26

Институт Укравтодора аттестовал завод в руинах для участия "Автострады" в тендерах Житомирщины

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Институт Укравтодора аттестовал завод в руинах для участия &quot;Автострады&quot; в тендерах Житомирщины

Строительство качественных дорог в Житомирской области под угрозой. Представители отрасли строительства дорог заявляют о возможных нарушениях условий тендера при ремонте трех участков автодороги государственного значения М-21: Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский. Ее стоимость 600 млн грн. Об этом идет речь в сюжете NEWSONE.

Эксперты дорожной сферы предполагают: к участию в тендерах чиновники хотят допустить только предприятия связанные с Укравтодором и Службой автомобильных дорог Житомирской области. Несмотря на несоответствие этих компаний требованиям тендеров. Главное условие конкурса - наличие у подрядчика вблизи объекта асфальтобетонного завода.

Впрочем компании, имеющие мощности для производства асфальта тендерная комиссия для участия в конкурсе не допускает, говорят активисты. Предпочтение отдается предприятию, которое арендует почти уничтоженный завод, принадлежащий Житомирскому облавтодору.

"Данный завод был включен в тендер компанией "Автострада" по договоренности с ГП "Житомирский облавтодор". Данный завод 3 марта был аттестован ГП "ГосДорНИИ" на выпуск асфальтобетонных смесей. Учитывая состояние оборудования можно сделать вывод, что 3 марта завод вряд ли запускался", - отметил эксперт дорожной отрасли Дмитрий Верныдуб.

Несмотря на почти уничтоженный асфальтобетонный завод, в государственном Научно-исследовательском институте, который выдает сертификаты, уверяю - предприятие работает.

"Вид завода не является подтверждением того, что он может или не может что-то выпускать. Выезжала бригада. На тот момент значит завод был запущен", - указал первый заместитель директора ГП "ГосдорНИИ" Анатолий Цинка.

Установить настоящее техническое состояние завода невозможно.

В Службе автомобильных дорог Житомирской области, которая является заказчиком тендеров, утверждают, что проверить техническое состояние завода, который находится в управлении Укравтодора, не имеют возможности.

"Если в документах там есть сертификат, аттестат на завод и так далее, оно все официально, висит на Прозорро, мы его все смотрим, проверяем. Если оно есть, то есть. Но никаких комиссий мы не создаем, а не ездим. Если мы будем по всем областям Украины ездить и проверять наличие их техники в живую, как говорится, то мы просто не в состоянии будем это все сделать", - заявил председатель Службы автомобильных дорог в Житомирской области Сергей Заика.

Эксперты дорожной отрасли призывают допустить к участию в тендерах только те предприятия, которые соответствуют требованиям конкурса. То есть, имеют реальные производственные мощности и могут качественно ремонтировать украинские дороги.

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