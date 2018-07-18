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среда, 18 июля 2018 16:16

Иностранцам станет проще найти работу в Украине

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Иностранцам станет проще найти работу в Украине
От иностранцев после получения разрешения на работу не будут требовать выехать и вернуться в Украину. Фото: romagnauno.it

Кабмин упростил процедуру трудоустройства иностранцев в Украине.

Соответствующее решение приняли сегодня, 18 июля на заседании правительства, пишет Інтерфакс.

"Речь идет не о том, что к нам приедут нелегальные мигранты. А о том, чтобы убрать абсолютно абсурдные нормы законодательства, когда человек, получивший в МВД справку на постоянное трудоустройство, должен выехать с территории Украины и заехать обратно", - отметил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

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Кроме этого, Кабмин отменил требование держать трудовые книжки иностранных сотрудников в дипломатическом представительстве.

Ожидаемый результат таких изменений - открытость Украины для высококвалифицированных иностранных специалистов. Также уменьшения нагрузки на Государственную миграционную службу, сообщила пресс-служба Кабмина.

Чтобы украинцы не искали работу за рубежом, средняя заработная плата в Украине должна быть около 15 тыс. грн.

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