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среда, 10 июля 2019 16:55

Инфляция в Украине уменьшилась: подтвердил рейтинг

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После появления официальных данных об уровне потребительских цен в июне, Украина выпала из топ-20 в рейтинге стран с самой высокой инфляцией.

"С показателем 9 процентов год-к-году Украина делит 22-24-е место по этому показателю", - сообщила в Facebook Экспертная платформа НБУ.

Автор: Експертна платформа НБУ
  Украина выпала из топ-20 в рейтинге стран с самой высокой инфляцией.
Украина выпала из топ-20 в рейтинге стран с самой высокой инфляцией.

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Правда в Украине уровень инфляции выше, чем в других европейских странах.

За последние 6 месяцев овощи подорожали на 32,5%, хлеб - на 21%, услуги железнодорожного и автодорожного пассажирского транспорта - на 24,5%, водоснабжение - 21,1%. Но на 43,2% подешевели яйца, на 2,1% - фрукты, на 0,2-0,4% - одежда и обувь.

В Украине впервые с июля 2018 года зафиксировали дефляцию. В июне товары и услуги подешевели на 0,5%, свидетельствуют данные Госстата. В частности продукты упали в цене на 1,2%. Больше всего подешевели яйца - на 26,7% и овощи - на 14,3%. В то же время фрукты подорожали на 9,3%, сахар - на 6,7%.

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10
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