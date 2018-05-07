Инфляция нивелирует рост местных бюджетов - экономист

За 4 месяца 2018 года местные бюджеты выросли до 69,2 млрд грн. ФОТО: @zubko.gennadiy

За 4 месяца 2018 года местные бюджеты выросли до 69,2 млрд грн. Прирост поступлений в сравнении с соответствующим периодом прошлого года - 23%, или 13 млрд грн.

Об этом в Facebook сообщил министр регионального развития и ЖКХ Геннадий Зубко.

"Рост бюджетов развития по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, произошел во всех регионах Украины: на 141 млн грн в Луганской области, почти на 1,4 млрд грн в Днепропетровской, которая является лидером среди областей. Бюджет города Киева вырос на 2 млрд грн.", - написал он.

Рост доходной части бюджетов всех уровней происходит за счет инфляции и увеличения государственного долга, рассказал в комментарии Gazeta.ua экономист Андрей Новак.

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"Недавно Государственное казначейство обнародовало данные, что по сравнению с планом поступлений в бюджет, предусмотренного законом о государственном бюджете на 2018-й год, реальные поступления стали меньше на 0,5 процента. Правительство не получает того, на что рассчитывало.

То, что есть рост по сравнению с прошлым годом, здесь работают два эффекта - инфляционный и долговой. Инфляция нивелирует рост. Мы располагаем данными о так называемой официальной инфляции. За прошлый год это 18,5 процентов. А реальная намного больше. Например, мясной набор подорожал на 35 процентов, борщевой - на 39 процентов. За счет этой инфляции - примерно - 30 - 35 процентов - и вот имеем увеличение к поступлениям в государственные бюджеты на 30 процентов. Исключительно инфляционный эффект", - говорит он.

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Децентрализация в Украине - большая манипуляция, считает эксперт.

"По факту, никакой децентрализации нет. Это популистская тема, которая взята на вооружение правительством. Увеличили полномочия для местных органов власти, но настоящая децентрализация должна состояться на уровне доходной части бюджета - налогов. А по ней, если посмотреть на бюджет за первые четыре месяца, как и в предыдущие годы, 80 процентов доходов, то есть налогов, поступает в центральный бюджет страны. Соответственно только 20 процентов доходов от налогов поступает всем местным бюджетам: областным, районным, поселковым и городским. Это гиперцентрализована система. На 2018-й год уже сформирован государственный бюджет и по нему формируется это соотношение. Такое соотношение в пользу центрального бюджета у нас существует лет 12 со времен преступного правительства Азарова. Когда Партия регионов пришла к власти - забыла, что она партия именно регионов. С тех пор ничего не изменилось.

Реально полномочий дали больше, финансируются учреждения медицины, образования из местных бюджетов, но налогов на это больше не дали. Поэтому на местах происходит сокращение и закрытие заведений образования, медицины, культуры", - объясняет экономист.