Индекс Бигмака показал реальную стоимость гривни

Индекс BigMac показал, что валюты многих стран недооценены.

В большинстве стран мира бигмаки дешевле, чем в США, сообщает The Economist.

Украина заняла 50-е место в рейтинге Big Mac. Рейтинг отражает, насколько низкие или высокие цены в стране относительно цен в США.

В январе 2020 года в Украине один бигмак стоит 57 грн при $5,67 в США. Согласно этому, обменный курс, уравнивающий цены в Украине и США, составляет 10,05 грн за доллар. Фактический обменный курс – 23,99 грн/$. Согласно рейтингу, украинская гривня недооценена на 58,1%.

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Самые низкие места в рейтинге недооцененности занимают румынский лей (61%), российский рубль (61,2%) и южноафриканский рэнд (62%).

Только две валюты переоценены – швейцарский франк (+18,4%) и норвежская крона (+5,3%).

Автор: finance.liga.net По индексу, гривна недооценена

Национальный банк Украины на 17 января установил курс доллара на уровне 24,09 грн. Это на 11 коп. больше, чем было вчера. Сообщает сайт НБУ.