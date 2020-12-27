Импорт украинской птицы снова ограничили

Экспортеры боятся вспышки гриппа. Фото: delo.ua

Несколько стран ограничили импорт украинской курятины из-за вспышки птичьего гриппа в Киевской и Николаевской областях. Об этом сообщила председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая в Facebook.

По ее словам, вспышка птичьего гриппа обнаружена 23 декабря в Иванковском районе Киевской области, в начале декабря очаг заболевания выявлено в Херсонской области. В связи с этим службой введены карантинные ограничения.

"Эта ситуация серьезно отражается на экспорте, увеличение которого стоило столько ежедневных усилий многих людей. Сейчас Саудовская Аравия, Молдова, Израиль экспортируют продукцию птицеводческой отрасли с ограничениями, которые касаются десятикилометровой зоны вокруг вспышки. ОАЭ - экспортирует нашу продукцию с ограничениями, которые касаются радиуса 25 км от возгорания", - сообщила она.

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В связи со вспышкой ЕС, Сингапур, Марокко, Тунис и Япония уже ограничили импорт украинской курятины.