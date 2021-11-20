Импорт электроэнергии из Беларуси в Украину возобновится 21 ноября, свидетельствуют данные на сайте Европейской сети операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

На 21 ноября импорт планируется объемом 415 МВтч - такой же объем Беларусь поставляла с 9 по 17 ноября, до очередной приостановки импорта. Суточный объем электроэнергии, которую Беларусь экспортирует в Украину, составляет около 2 процентов от общего объема потребления электроэнергии в стране.

С 18 ноября Беларусь прекратила поставки электроэнергии в Украину. По данным национальной энергетической компании Укрэнерго, импорт электроэнергии из Беларуси на 18 ноября составил 0 МВтч.

Пресс-служба Минэнерго Беларуси не пояснила тогда причин прекращения поставок. Вопросы о дальнейшем осуществлении импорта электроэнергии Киеву "будут рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей", говорилось в сообщении ведомства.