IKEA: в Украине появятся новые пункты выдачи заказов

IKEA планирует дальше инвестировать в мощности интернет-магазина для быстрой обработки заказов. Фото: pixabay.com

Шведская сеть магазинов товаров для дома IKEA планирует открыть в Киеве 2 дополнительных пункта выдачи заказов. Также удвоить мощности украинского интернет-магазина.

Компания усовершенствовала работу первого интернет-магазина в Украине. Поэтому может удовлетворять спрос покупателей в Киеве и в других регионах. Планирует дальше инвестировать в систему для обработки заказов, говорится в пресс-релизе IKEA.

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Чтобы сократить сроки доставки товаров, хотят открыть еще 2 пункта выдачи заказов в столице. Правда, их адреса пока не известны.

Товары IKEA через интернет-магазин украинцы официально начали заказывать с 14 мая 2020 года. Сейчас работают пункты выдачи заказов в столичных ТЦ Auchan Rive Gauche и ТЦ Metro Cash&Carry.