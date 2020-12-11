IKEA готовит открытие первого магазина в Киеве

IKEA открывает магазин в киевском ТРЦ. Фото:www.facebook.com/nina.mishchenko.3

Компания IKEA готовится открыть первый магазин в киевском ТРЦ Blockbuster Mall.

Об этом сообщает LIGA.net.

"IKEA подтверждает свои намерения открыть первый магазин городского формата в ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве при первой же возможности, учитывая нынешнюю эпидемическую ситуацию", - говорится в сообщении.

Компания добавила, что наивысший приоритет для компании - здоровье и безопасность людей, сотрудников и партнеров.

Дополнительную информацию обещают сообщить позже.

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Пользователи в социальной сети на этой неделе публиковали фото вывески IKEA на здании столичного ТРЦ Blockbuster Mall.

Доказательств использования незаконно заготовленной древесины из Украины для своих продуктов шведская компания IKEA не обнаружила. Об этом ритейлер заявил после завершения независимого аудита в связи с обвинениями Earthsight.