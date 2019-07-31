 
Ексклюзивы
1/5
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 1611
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2655
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 639
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 954
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 5850
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5725
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 1179
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3627
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 972
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1918
Фото
Все фото
6
4
3
4
7
&quot;Идеальная работа в декрете&quot; - Виктория Дорошенко делает съедобные букеты
"Идеальная работа в декрете" - Виктория Дорошенко делает съедобные букеты
В Украине появились квадратные арбузы
В Украине появились квадратные арбузы
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
Видео
Все видео
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
В Украине подорожали тепличные помидоры
В Украине подорожали тепличные помидоры
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Сколько стоит содержание АП
Сколько стоит содержание АП
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 5850
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1008
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2682
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1224
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 603
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
29 июля 2019
1 Просмотров: 1440
Лімбурзький сир
— Батьку, я у провінції Лімбург, — каже донька-десятикласниця телефоном. Що тобі привезти? Не сумніваюся ні секунди. ...
среда, 31 июля 2019 11:58

"Идеальная работа в декрете" - Виктория Дорошенко делает съедобные букеты
6

  Комментировать

Виктория Дорошенко делает съедобные букеты
Фото: Виктория Дорошенко
Виктория Дорошенко делает съедобные букеты
Виктория Дорошенко делает съедобные букеты
Виктория Дорошенко делает съедобные букеты
Виктория Дорошенко делает съедобные букеты

Виктория Дорошенко из Одессы полтора года делает съедобные букеты. Девушка рассказала Gazeta.ua, что его вдохновило и как будет развивать свой бизнес.

"С детства-творческий человек. Никогда не думала, что результат моего творчества может быть таким вкусным, До этого делала маникюр. По образованию парикмахер-модельер и мастер маникюра. Вышла замуж. Ушла в декрет. Ногти приносили большую прибыль, но пришлось закончить работу. Влияло на здоровье", - говорит Виктория

На день рождения друга решила сделать подарок своими руками. Первый букет сделала из маленьких банок алкоголя, лимона и копченостей. Гостям так понравилось, что начали заказывать такие подарки.

Автор: Виктория Дорошенко
  Виктория Дорошенко делает съедобные букеты
Виктория Дорошенко делает съедобные букеты

"Сарафанное радио сделало свое дело. Начали звонить люди и заказывать. Продукты покупаю сама. В среднем на мужской букет с алкоголем и нарезкой идет 400 гривен. За готовый букет беру 650. Крупнейший заказали работники крупной компании. На подарок шефу. Это была большая плетеная корзина с фруктами. Даже два ананаса туда положили. Один из самых дорогих. Стоит 1500 гривен", - говорит одесситка.

Люди говорят, из чего хотят букет. Дальше – просыпается моя фантазия. Не делаю никаких эскизов. Эти идеи возникают в голове. Потом переношу это в коробку. Муж во всем помогает. Своими руками делает коробки и корзинки для букетов. Дает советы, какой букет будет выглядеть лучше.

Автор: Виктория Дорошенко
  Виктория Дорошенко делает съедобные букеты
Виктория Дорошенко делает съедобные букеты

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За какую зарплату готовы работать украинцы

"Дарить съедобные букеты можно когда хочешь. Людям нравятся детские букеты. Большинство – сладкие. Кладу туда зефир, шоколад, чупа-чупсы, жвачки. Все, чего хочет заказчик. Иногда приходится отказывать. Когда звонят за один день и хотят что-то заоблачное. У меня может не быть вдохновения. Тай продукты свежие надо купить", - объясняет Виктория.

Автор: Виктория Дорошенко
  Виктория Дорошенко делает съедобные букеты
Виктория Дорошенко делает съедобные букеты

Это идеальная работа для декрета. Да еще и прибыль приносит. Если делать букеты раз в два дня, за месяц можно получить – 4000 гривен. Один букет делаю за минут 40. Никогда не повторяюсь. Каждый раз придумываю новый дизайн. Иногда приходилось работать несколько часов. Не все получалось. Учила флористику. Перечитала море литературы и пересмотрела миллионы видео, чтобы разобраться во всех нюансах.

Автор: Виктория Дорошенко
  Виктория Дорошенко делает съедобные букеты
Виктория Дорошенко делает съедобные букеты

"Рекламу делают люди. Все, что имею-это страницу в интернете. Здесь очень хорошо срабатывают слухи. Имею несколько десятков клиентов. В день могу сделать 2-3 заказа. На будущее имею грандиозные планы. В ближайшие 2 года планирую открыть студию. Обучать девушек, которые тоже хотят делать букеты", - рассказала Виктория Дорошенко.

Автор: Виктория Дорошенко
  Виктория Дорошенко делает съедобные букеты
Виктория Дорошенко делает съедобные букеты

Одесситка 7-летняя Ева Гребенюк стала самой юной тату-мастером и попала в Книгу рекордов Украины. Это зафиксировали на фестивале Tatoo Collеction Kiev. Ей подарили путевку в Болгарии.

"Хочу стать богатой тату-мастером. Один рисунок на теле будет стоить 5 тысяч гривен. Хотя еще совсем недавно думала, что стану ювелиром или дизайнером одежды. Деньги раньше собирали на "Теслу", когда у нас машины не было. Но она уже скоро будет. Даже выбрали уже - "Land Rover"

Автор: Ирина Кальченко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Идеальная работа в декрете" - Виктория Дорошенко делает съедобные букеты». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
июля

Год назад напали на Екатерину Гандзюк: что известно о деле

Польское правительство издало распоряжение относительно украинского языка

Изменили порядок рассмотрения уголовных дел

25 лет назад Бубка установил последний мировой рекорд

Отправили экспедицию к "сибирскому морю"

Самое читаемое
Как Нью-Йорк встречал мигрантов в конце XIX в. - подборка фото
Как Нью-Йорк встречал мигрантов в конце XIX в. - подборка фото
24
 Просмотров: 53146
Ярош принял неожиданное решение относительно своей армии
Ярош принял неожиданное решение относительно своей армии 11 Просмотров: 44579
Матиос сделал неожиданное заявление об отравлении Ющенко
Матиос сделал неожиданное заявление об отравлении Ющенко 2 Просмотров: 42616
&quot;Что-то страшное приближается для плохих людей&quot; - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча
"Что-то страшное приближается для плохих людей" - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча 3 Просмотров: 16917
Впервые показал лицо сына: Зеленский посетил &quot;Лигу смеха&quot; со всей семьей
Впервые показал лицо сына: Зеленский посетил "Лигу смеха" со всей семьей
4
 Просмотров: 16533
Экономика
Доллар дешевеет бешеными темпами
Доллар дешевеет бешеными темпами Просмотров: 1908
За какую зарплату готовы работать украинцы
За какую зарплату готовы работать украинцы Просмотров: 1179
Луганской ТЭС временно понадобится спеццена на газ – Луганская ОГА
Луганской ТЭС временно понадобится спеццена на газ – Луганская ОГА Просмотров: 72
Изменится ли стоимость аренды жилья осенью
Изменится ли стоимость аренды жилья осенью Просмотров: 261
Нацбанк установил самый низкий курс доллара с начала года
Нацбанк установил самый низкий курс доллара с начала года Просмотров: 954
Больше всего комментируют
25
Порошенко о школе ЗЕдепутатов: Можно превратить их только на подручных Чечетова
11
Ярош принял неожиданное решение относительно своей армии
7
Вместо парада 24 августа будет Шествие достоинства
5
На псевдоконференции с подкупленными учстниками требовали отменить языковой закон
4
Россия раздает недействительные паспорта
Голосов: 21118
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua