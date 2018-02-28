Автор: ICU ICU выступила главным спонсором конкурса CFA INSTITUTE RESEARCH CHALLENGE 2017-2018 в Украине

В Киеве состоялся украинский финал CFA Institute Research Challenge, главным спонсором которого выступила группа ICU.

CFA Institute Research Challenge - это конкурс, который проводится под эгидой глобальной ассоциации инвестиционных профессионалов CFA Institute. Конкурс проходит в более чем 70 странах, предоставляя студентам возможность освоить лучшие практики написания инвестиционных отчетов.

Под руководством профессиональных финансистов студенческие команды готовят подробный анализ публично торгуемой компании, результаты которого презентуют жюри - лучшим специалистам страны в области инвестирования. По итогам презентации студенты также предоставляют свою инвестиционную рекомендацию касательно покупки или продажи акций компании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Андрей Стрихарский: Истории успешного бизнеса

В Украине в этом году в конкурсе приняли участие более 180 студентов из 27 ведущих вузов страны. Победителями локального конкурса стали две команды - студенты Киевского национального экономического университета и Киевского национального университета им. Шевченко. Эти команды будут представлять Украину уже на следующем этапе конкурса – в Дублине, где пройдут аналогичные соревнования среди победителей локальных конкурсов из стран Европы, Ближнего Востока и Африки.

"От образования нынешних студентов зависит экономическое благополучие страны завтра. Поэтому мы с радостью поддерживаем проект CFA Institute Research Challenge, обучающий молодое поколение современному финансовому анализу, критическому мышлению и умению принимать инвестиционные решения, – прокомментировал управляющий партнер группы ICU Макар Пасенюк. – Мы планируем и в дальнейшем спонсировать образовательные проекты, которые дают молодым финансовым специалистам путевку в профессиональную жизнь".