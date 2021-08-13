Хороший слесарь может заработать больше посредственного юриста: кого ищут работодатели

Средняя зарплата в Украине к концу 2021 года может вырасти до 16 тыс. грн.

Быстрее растут оклады в аграрной сфере, IT и страховании.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО По данным налоговиков, в Украине ежегодно в конвертах выплачивают 500 миллиардов гривен

У работодателей есть огромный запрос на специалистов рабочих специальностей. За их труд готовы платить хорошие зарплаты. Однако украинцы выбирают высшее образование. В результате каждый второй безработный в стране имеет диплом высшего учебного заведения, пишет OBOZREVATEL.

Наибольшие зарплаты у программистов и финансистов. Они получают 26 и 22 тыс. грн в месяц соответственно. Средняя зарплата по вакансиям для IT-шников составляет от 60 до 160 тыс. грн.

В этом году зарплаты выросли уже на 20%. Но в прошлом году из-за локдаунов доходы украинцев падали, количество рабочих мест сокращалось. А некоторых сотрудников отправляли в отпуска без сохранения зарплаты.

Экономика постепенно восстанавливается, это отражается и на рынке труда.

"В 2021-м зарплаты будут быстрее расти в тех сферах, где рост уже был раньше, в 2018-2019 годах", - рассказал бывший исполняющий обязанности министра экономики Павел Кухта.

В частности, речь идет об аграриях, логистах, страховщиках, специалистах информационных технологий.

В ближайшие пять лет особым спросом будут пользоваться работники сферы кибербезопасности, аграрии, специалисты пищевой промышленности и IT, сообщила аналитик "Работа" OLX Мария Абдуллина.

"Если говорим о глобальных трендах и перспективах 15-20 лет, то согласно международным исследованиям, в том числе и исследованиям Всемирного экономического форума, высоким будет спрос на специалистов в таких сферах как аналитика и работа с данными, кибербезопасность, пищевые технологии, зеленые технологии", - говорит Абдуллина.

В Украине средняя зарплата составляет 14,3 тыс. грн, сообщает Госстат. Это в 2,4 раза выше минимальной.

Отношение минимальной зарплаты к средней должно быть на уровне не менее 50%, согласно конвенции Международной организации труда. Вместо 6 тыс. грн украинцы должны получать от 7100 грн.

В странах ЕС установлен уровень минимальной зарплаты - не менее 60% средней. Украинцы в таком случае получали бы от 8,58 тыс. грн.

"Значительно сократить уровень бедности можно только с помощью резкого повышения минималки. И такой опыт в Украине уже есть - повышение минимальной зарплаты с 1600 до 3200 гривен в 2017 году. Тогда уровень бедности сократился с 58,6 процента до 47,3 и падал до коронавирусного 2020-го", - рассказала Людмила Черенько, ученый из Института демографии и социсследований.

Это привело к резкому росту бюджетных поступлений.

"До 40 процентов работодателей показывают минимальную зарплату сотрудников и с нее же платят налоги. Остальные доплачивают в конвертах. Это приводит к значительному искажению реальной статистики, а также к многомиллиардным потерям для бюджета. Например, по данным налоговиков, ежегодно в конвертах выплачивают 500 миллиардов гривен", - добавила Черенько.

В Украине 51% безработных имеют высшее образование.

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"Потребность рынка в представителях рабочих профессий высокая. Наиболее популярны: охранник, швея, автослесарь, кладовщик, грузчик, официант. Хороший рабочий, слесарь, сантехник может зарабатывать больше, чем посредственный юрист. Ситуация, при которой большинство выпускников школ получают высшее образование, создает диспропорцию на рынке: работодатели требуют водителей и слесарей, а соискатели предпочитают работать юристами и экономистами", - рассказала сотрудница Jooble Елена Кирильевнина.

Легко найти работу водителям такси, курьерам, поварам, мастерам маникюра/педикюра и продавцам.

В июле в Украине работодатели преимущественно платили работникам зарплату в размере 11-15 тыс. грн. В то же время большинство украинцев в резюме указывали, что готовы трудиться за 8-13 тыс. грн в месяц. В целом, в июле средняя зарплата украинцев составляла 12 тыс. грн. Кроме денег, работодатели предлагали бонусы и премии, обучение, организовывали корпоративы, предоставляли скидки, гарантировали регулярный пересмотр зарплат и офис у метро, свидетельствуют данные "Прозора Робота".