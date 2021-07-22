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четверг, 22 июля 2021 18:06

Херсонские, азербайджанские: в Украине начался сезон грунтовых арбузов

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На рынки завезли херсонские арбузы по 15 грн/кг. В супермаркетах распродают выращенные под пленкой в ​​среднем по 17 грн/кг. Также торгуют арбузами из Азербайджана. Стоят они 17,95 грн/кг.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
  Оптовая цена на первые украинские арбузы - 8-15 гривен за килограмм
Оптовая цена на первые украинские арбузы - 8-15 гривен за килограмм

"Вчера мне привезли машину арбузов из Херсона. Это уже с поля. Тепличные все красивые и идеальные, а эти вот, посмотрите, какие ", - говорит продавец Тимур. На рынке в Полтаве разрезает ножом один из арбузов с желтым боком. Предлагает попробовать треугольный кусок. - Цена каждый день будет падать. Я честно говорю - это уже с поля. Уже через месяц и осень. Люди начали активнее покупать, не так боятся, как еще неделю назад".

"Оптовая цена на первые украинские арбузы - 8-15 гривен за килограмм. Зависит от сорта, размера партий и качества. Стоимость сейчас на 20 процентов выше, чем в прошлом году. Вся плодоовощная группа в этом году идет с задержкой от одной до двух недель из-за холодной первой половины весны. За неделю цены могут сравниться с показателями прошлого года", - рассказал Александр Хорев, руководитель проекта "ПК-Информ: овощи и фрукты".

По словам эксперта, погода способствует созреванию бахчевых.

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"Сейчас стабильно высокие температуры, сухая жаркая погода. Это идеально для созревания бахчевых, набора веса и вкусовых качеств. К какой предельной цене упадет стоимость, сказать пока трудно. Регулятором будет экспорт. В августе прошлого года показали рекордный урожай по экспорту и подтянули цены для производителей. Для покупателей это немного хуже новость, потому что бахчевые будут дороже. Но для производителей это стимул в дальнейшем развивать отрасль ", - говорит он.

Дыни продают в среднем по 12 грн/кг.

Как правило, пик сезона почвенного арбуза в Украине приходится на середину августа и тогда цены начинают резко снижаться. В текущем сезоне производители планируют удерживать цены на достаточно высоком уровне, поскольку бахчевые пришлось пересевать. Поэтому достаточно сложно сказать, когда в Украине начнется пик массовых поставок арбуза с открытого грунта. Об этом сообщили аналитики EastFruit.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
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