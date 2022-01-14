Хакеры положили сайт с автогражданкой

Хакеры во время массированной атаки на государственные сервисы спровоцировали сбой в работе сервисов моторного транспортного страхового бюро (МТСБУ).
Через него координируется работа на рынке страхования ответственности автовладельцев. В том числе самый массовый сегмент страховок - "Автогражданка", пишет телеграмм-канал Кошт.
В Бюро оптимистично сообщили о планах восстановить все за выходные.
Желающие пока могут оставлять заявки в разделе Оформления ОСАГО. После возобновления работы сервисов МТСБУ менеджеры смогут выписать клиентам полисы.
Если же в понедельник услуги не заработают, клиентам будут отправлены бумажные версии документов.
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А вот в Monobank сразу заявили о временном переходе на продажу бумажных полисов в своем электронном приложении. По их оценкам, МТСБУ будет восстанавливать данные 7-30 дней. И в это время не удастся не только купить электронные, но и проверить срок действия существующего полиса.
Сайт Министерства образования и науки Украины в ночь на 14 января атаковали первым. На портале разместили угрожающие сообщения на украинском, русском и польском языках.
На входе на страницу на черном фоне появились перечеркнутые знаки с гербом, флагом и картой Украины, а также картинка свиньи.
Кроме того, преступники обнародовали текст с утверждением, что все личные данные украинцев якобы загружены в общую сеть.
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