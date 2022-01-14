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пятница, 14 января 2022 22:55

Хакеры положили сайт с автогражданкой

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Хакеры положили сайт с автогражданкой
Из-за хакерской атаки на МТСБУ пока невозможно проверить срок действия страхового полиса. Иллюстрация: finance.ua

Хакеры во время массированной атаки на государственные сервисы спровоцировали сбой в работе сервисов моторного транспортного страхового бюро (МТСБУ).

Через него координируется работа на рынке страхования ответственности автовладельцев. В том числе самый массовый сегмент страховок - "Автогражданка", пишет телеграмм-канал Кошт.

В Бюро оптимистично сообщили о планах восстановить все за выходные.

Желающие пока могут оставлять заявки в разделе Оформления ОСАГО. После возобновления работы сервисов МТСБУ менеджеры смогут выписать клиентам полисы.

Если же в понедельник услуги не заработают, клиентам будут отправлены бумажные версии документов.

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А вот в Monobank сразу заявили о временном переходе на продажу бумажных полисов в своем электронном приложении. По их оценкам, МТСБУ будет восстанавливать данные 7-30 дней. И в это время не удастся не только купить электронные, но и проверить срок действия существующего полиса.

Сайт Министерства образования и науки Украины в ночь на 14 января атаковали первым. На портале разместили угрожающие сообщения на украинском, русском и польском языках.

На входе на страницу на черном фоне появились перечеркнутые знаки с гербом, флагом и картой Украины, а также картинка свиньи.

Кроме того, преступники обнародовали текст с утверждением, что все личные данные украинцев якобы загружены в общую сеть.

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Дата
14
января

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