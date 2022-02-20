Хакеры атакуют банки, а криптовалюты наконец-то легализовали — экономические итоги недели

Неделя началась с хакерской атаки на украинские банковские учреждения.
Также на этой неделе Украина запретила железнодорожный транзит по своей территории ключевого экспортного товара Беларуси - калийных удобрений. Так Украина присоединилась к западным санкциям против режима Лукашенко.
Какие последствия будет иметь это решение, объясняют эксперты.
Народные депутаты легализовали оборот криптовалют.
Криптообменники и криптобиржи смогут работать легально, а украинцы - защитить свои активы от возможных злоупотреблений или мошенничества.
Что это значит, объясняет управляющий партнер консалтинговой компании "Финансовая студия" Евгений Невмержицкий.
Остается дождаться ставок по налогообложению этой деятельности.
В пятницу стало известно, кто выиграл тендер на реконструкцию главной улицы страны – Крещатика. А главное, сколько за это заплатят бюджетных средств.
Также Gazeta.ua писала на этой неделе, что
• Международные авиалинии Украины начали выводить свои самолеты за границу
• Суд арестовал имущество недавно приватизированного завода "Большевик"
• Парламент ратифицировал соглашение об открытом небе с ЕС
• 60% украинских гастарбайтеров в Польше планируют там остаться, а 42% – открыть собственное дело.
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