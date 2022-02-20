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воскресенье, 20 февраля 2022 22:55

Хакеры атакуют банки, а криптовалюты наконец-то легализовали — экономические итоги недели

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Хакеры атакуют банки, а криптовалюты наконец-то легализовали — экономические итоги недели
Закон "О виртуальных активах" позволит детинизировать новый сектор экономики Украины. Фото: Pixaby.com

Неделя началась с хакерской атаки на украинские банковские учреждения.

Также на этой неделе Украина запретила железнодорожный транзит по своей территории ключевого экспортного товара Беларуси - калийных удобрений. Так Украина присоединилась к западным санкциям против режима Лукашенко.

Какие последствия будет иметь это решение, объясняют эксперты.

Народные депутаты легализовали оборот криптовалют.

Криптообменники и криптобиржи смогут работать легально, а украинцы - защитить свои активы от возможных злоупотреблений или мошенничества.

Что это значит, объясняет управляющий партнер консалтинговой компании "Финансовая студия" Евгений Невмержицкий.

Остается дождаться ставок по налогообложению этой деятельности.

В пятницу стало известно, кто выиграл тендер на реконструкцию главной улицы страны – Крещатика. А главное, сколько за это заплатят бюджетных средств.

Также Gazeta.ua писала на этой неделе, что

• Международные авиалинии Украины начали выводить свои самолеты за границу

• Суд арестовал имущество недавно приватизированного завода "Большевик"

• Парламент ратифицировал соглашение об открытом небе с ЕС

• 60% украинских гастарбайтеров в Польше планируют там остаться, а 42% – открыть собственное дело.

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