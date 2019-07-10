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среда, 10 июля 2019 10:37

Группа ICU открыла в Киеве первый офис обслуживания клиентов-физических лиц

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  Группа ICU в БЦ "Леонардо" открыла офис по обслуживанию клиентов-физических лиц
Группа ICU в БЦ "Леонардо" открыла офис по обслуживанию клиентов-физических лиц

Группа ICU открыла в Киеве офис по обслуживанию клиентов-физических лиц. Офис расположен в бизнес-центре "Леонардо" (ул. Богдана Хмельницкого, 19/21).

Константин Стеценко, управляющий партнер ICU, рассказал, что основным фокусом офиса будет обслуживание индивидуальных клиентов, которые хотят инвестировать в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

"Ранее ОВГЗ пользовались преимущественно банки и другие юридические лица, тогда как физические лица выбирали давно знакомые им депозиты. Однако сейчас ОВГЗ становятся популярнее и среди индивидуальных инвесторов: их интересует высокая доходность госбумаг, 100%-я государственная гарантия выплат, возможность каждый день продать ОВГЗ и получить средства. Помочь физическим лицам сделать первые шаги в инвестировании и призван наш клиентский офис", - отметил Константин Стеценко.

Напомним, что сейчас среднерыночные ставки доходности ОВГЗ в гривне (17-18%) и в долларах (5-7%) превышают ставки банковских депозитов (15% в гривне и 2-3% в долларах). Кроме того, с дохода от гособлигаций инвесторы не платят налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

В ICU можно приобрести ОВГЗ сроком обращения от 1 месяца до 6 лет. Минимальный порог для первой инвестиции составляет 100 000 грн или эквивалент этой суммы в валюте. Дальнейшие соглашения могут быть на любые суммы.

ICU уже 10 лет является лидером рынка ОВГЗ в Украине и поэтому имеет возможность предлагать клиентам-физическим лицам лучшие условия обслуживания: одну из самых низких на рынке комиссий за проведение операций с ОВГЗ - всего 200 грн. Комиссия при выплате валюты на счет клиента также фиксированная и составляет 25 долларов. Открытие счета в ценных бумагах, обслуживание и хранение ОВГЗ для клиентов ICU является бесплатным. Для сравнения, в некоторых банках комиссии за операции с ОВГЗ могут превышать несколько тысяч гривен.

"Отныне, кроме высокой доходности и низкой комиссии, физические лица смогут получить сервис высокого уровня по купле-продаже ОВГЗ прямо в центре Киева", - подчеркнул Константин Стеценко. - Мы не планируем останавливаться в развитии качества обслуживания и предложим нашим клиентам новые интересные решения в ближайшее время".

Кроме инвестиций в ОВГЗ, в клиентском офисе ICU можно получить консультации по сбережению средств в негосударственных пенсионных фондах, а также о вложении средств в инвестиционные фонды под управлением ICU.

Офис расположен на первом этаже бизнес-центра класса А "Леонардо" и работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 без перерывов.

Контактный телефон для клиентов: +38 (044) 377-70-30, электронная почта: [email protected]

Справка. Группа ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы. Основанная в 2006 году специалистами из ING, группа ICU является лидером по управлению активами в Украине. Под ее управлением находятся активы в размере более 500 млн долларов США. Управляющие партнеры ICU – Макар Пасенюк и Константин Стеценко.

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