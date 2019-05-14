Гройсман назвал зарплату, которая смотивирует украинцев не ехать за границу

Униан

Правительство четкий ориентир относительно того, какой должна быть средняя зарплата в Украине на 2021 год.

В долларовом эквиваленте это 620 долл.

"Абсолютно реальный показатель, который поможет увеличить мотивацию украинцев работать на собственную экономику", - заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман при подписании нового трехстороннего Генерального соглашения с профсоюзами и работодателями.

Отдельно Гройсман отметил развития среднего класса в Украине.

"Для меня важно, чтобы в Украине был развит средний класс, к которому должны принадлежать украинский учитель, врач, рабочий. В последующие годы будем делать все, чтобы выполнить эту задачу", - сказал премьер-министр.

Одна из важнейших задач Правительства - рост национальной экономики. Рост экономики позволит дать новое качество жизни людей из-за увеличения их доходов. Наше правительство уже создал механизмы, которые позволили увеличить минимальную зарплату в 3 раза за последние 3 года, среднюю - в 2 раза ", отметил премьер-министр.

В новом Соглашении Правительство делает акцент на продвижении отечественного производителя на внутреннем и внешнем рынках.

В частности, определены общие обязательства создавать конкурентоспособные рабочие места, легализировать занятость и оплату труда. Также совершенствовать систему профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, профессионального обучения работников.

Впервые в Соглашении содержатся отдельные обязательства непосредственно работодателей, связанных с обеспечением надлежащего уровня охраны и условий труда, лечения и оздоровления работников.

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В прошлом году в Украине зарегистрировали 5143 миллионеры и 3 миллиардеры. Больше всего миллионеров в Киеве - 2194 человек. В Киевской обл. насчитали 378 миллионеров. Харьковской - 339, Днепропетровской - 333.