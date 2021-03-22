Гривну начали печатать в Украине

22 марта 1994 года в Украине выпустили первую пробную банкноту номиналом 1 гривна национального производства.

В эксплуатацию ввели первую печатную линию новопостроенной Банкнотной фабрики, и печать купонокарбованцев и гривен за рубежом была прекращена. В октябре того же года приняли решение создать целостный производственный комплекс для изготовления украинских банкнот и монет - Банкнотно-монетный двор Национального банка Украины, рассказывает Музей денег НБУ.

Автор: wikipedia.org Банкнота номиналом в одну гривну образца 1994 года

Запуск Банкнотной фабрики стал началом создания завершенного цикла производства национальной валюты - гривны. Она стала 68-м предприятием по изготовлению бумажных денег в мире.

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На то время Банкнотная фабрика НБУ владела самым современным оборудованием и новейшими технологиями выпуска денежных знаков. Созданные с помощью 79 иностранных фирм из 11 стран мира мощности предприятия позволили выпускать не только банкноты, но и различные виды надежно защищенных ценных бумаг.

Поддельные деньги отличаются от настоящих более плотной бумагой, более светлыми изображениями и отсутствием водяных знаков.