Гривна замедлила снижение

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнений общества
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнений общества
Просмотров: 108
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Просмотров: 495
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 1449
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Просмотров: 1089
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Просмотров: 486
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 153
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 1530
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1674
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 630
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 414
Фото
Все фото
5
3
4
0
6
Сколько зарабатывают самые востребованные специалисты в Украине и за рубежом
Сколько зарабатывают самые востребованные специалисты в Украине и за рубежом
Государство не заинтересовано в развитии &quot;Мотор Сичи&quot; - адвокат компании-акционера
Государство не заинтересовано в развитии "Мотор Сичи" - адвокат компании-акционера
Украинцы отказываются от наличных: подробности
Украинцы отказываются от наличных: подробности
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Видео
Все видео
Запустили сервис, который сравнивает цены на газ
Запустили сервис, который сравнивает цены на газ
Как защитить от мошенников номер телефона, к которому привязана карта
Как защитить от мошенников номер телефона, к которому привязана карта
Гривня празднует день рождения: как изменились банкноты и монеты за 24 года
Гривня празднует день рождения: как изменились банкноты и монеты за 24 года
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Интервью
1/5
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Просмотров: 2259
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 666
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 9981
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 216
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
Просмотров: 144
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
10 сентября 2020
Просмотров: 117
Горіх і Ігор
Рідних братів і сестер я не мав, тому няньчив сусідських. Якось мати забирала мене з дитячого садка й повідомила новину — тітка Міля купила ...
четверг, 10 сентября 2020 20:16

Гривна замедлила снижение

  Комментировать
Гривна замедлила снижение
Начиная с 28 августа официальный курс гривны снижается каждый рабочий день с уровня 27,38 гривны за доллар. Фото: НБУ

Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривны к доллару на 0,5 копейки, установив его на 11 сентября на уровне 27,835 гривны.

В то же время, официальный курс гривны к евро установили на уровне 32,97 грн (на 10 сентября - 32,77 гривны). Об этом говорится в данных регулятора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что будет с ценами на горючее в сентябре

Стоит отметить, что начиная с 28 августа официальный курс гривны снижается каждый рабочий день с уровня 27,38 гривны за доллар.

Ранее сообщалось, что в течение ближайшей недели ожидается умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться за неделю около 27,9-28,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,8 / 28,0 грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гривна замедлила снижение». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
сентября

На похороны пришел миллион человек

Власти приказали украинцам использовать латиницу

В тюрьмах разрешили уничтожать людей

Войну начали называть мировой

Анархист заколол ножом императрицу

Поведение человека меняется перед суицидом: как распознать тревожные признаки

Самое читаемое
Бабочки на пикантных местах: сексуальный дизайнер позировала обнаженной
Бабочки на пикантных местах: сексуальный дизайнер позировала обнаженной
10
 Просмотров: 17127
Провокационная и обнаженная: словацкая велосипедистка оставила спорт ради соблазнительных фотосессий
Провокационная и обнаженная: словацкая велосипедистка оставила спорт ради соблазнительных фотосессий
5
 Просмотров: 13779
Боксер Поветкин рассказал, почему поссорились Украина с Россией
Боксер Поветкин рассказал, почему поссорились Украина с Россией 5 Просмотров: 11034
&quot;На вампира похожа&quot; - Наталью Могилевскую раскритиковали в сети
"На вампира похожа" - Наталью Могилевскую раскритиковали в сети
7
 Просмотров: 7461
Тренды ушли в прошлое: чего не советуют носить этой осенью
Тренды ушли в прошлое: чего не советуют носить этой осенью Просмотров: 7290
Экономика
Переход на электронные трудовые книжки: назвали преимущества и недостатки цифрового документа
Переход на электронные трудовые книжки: назвали преимущества и недостатки цифрового документа
 Просмотров: 216
Самые богатые люди мира массово теряют деньги
Самые богатые люди мира массово теряют деньги Просмотров: 378
Доллар рискует потерять статус самой крепкой валюты в мире
Доллар рискует потерять статус самой крепкой валюты в мире Просмотров: 1647
Украинцы активнее несут гривни в банки
Украинцы активнее несут гривни в банки Просмотров: 180
Украина занимает последние позиции в рейтинге экономической свободы
Украина занимает последние позиции в рейтинге экономической свободы Просмотров: 72
Больше всего комментируют
5
Боксер Поветкин рассказал, почему поссорились Украина с Россией
5
Командир морпехов отреагировал на инспекцию своих позиций боевиками ДНР
4
Рейтинг Кличко завышен - Верещук
3
Турчинов резко отреагировал на совместную с оккупантами инспекцию на Донбассе
2
Журналисты напомнили Пальчевскому о "воссоединении" на кремлевском телеканале. Он агрессивно отреагировал
Голосов: 25206
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua