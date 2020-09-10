Гривна замедлила снижение

Начиная с 28 августа официальный курс гривны снижается каждый рабочий день с уровня 27,38 гривны за доллар. Фото: НБУ

Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривны к доллару на 0,5 копейки, установив его на 11 сентября на уровне 27,835 гривны.

В то же время, официальный курс гривны к евро установили на уровне 32,97 грн (на 10 сентября - 32,77 гривны). Об этом говорится в данных регулятора.

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Стоит отметить, что начиная с 28 августа официальный курс гривны снижается каждый рабочий день с уровня 27,38 гривны за доллар.

Ранее сообщалось, что в течение ближайшей недели ожидается умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться за неделю около 27,9-28,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,8 / 28,0 грн.