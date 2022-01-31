Гривна уверенно отвоевывает позиции - курс валют на 1 февраля

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на вторник, 1 февраля, на уровне 28,46 грн/долл.
В понедельник гривна подорожала на 28 коп. по сравнению с предыдущим показателем, сообщает НБУ.
Официальный курс гривны по отношению к евро на вторник установлен на уровне 31,75 грн/евро, то есть гривна подорожала на 28 коп. к предыдущему показателю.
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На межбанковском валютном рынке на момент закрытия торгов в понедельник котировки гривны к доллару установились на уровне 28,37-28,39, к евро - на уровне 31,75-31,78, сообщает Minfin.
Прочие валюты:
|курс к гривне
|НБУ
|
средний курс в банках
покупка/ продажа
|
черный рынок
покупка/ продажа
|фунт стерлингов
|38,183
|37,50 / 38,66
|37,85 / 38,70
|злотый
|6,9151
|6,75 / 7,05
|6,90 / 7,02
|10 российских рублей
|3,6659
|3,45 / 3,72
|3,60 / 3,70
|швейцарский франк
|30,5038
|29,80 / 31,18
|30,85 / 31,40
На 31 января НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,78 грн/долл., евро – 32,03 грн.
Экономисты не исключают, что в течение зимы гривна продолжит девальвировать, поскольку рынок нацелен на ее ослабление. В ближайшее время гривна будет тестировать на крепость уровень 27,5 грн/долл., с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5 грн/долл.
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