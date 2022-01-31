Гривна уверенно отвоевывает позиции - курс валют на 1 февраля

Гривна за день отыграла 32 коп. в доллара и 28 коп. – у евро. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на вторник, 1 февраля, на уровне 28,46 грн/долл.

В понедельник гривна подорожала на 28 коп. по сравнению с предыдущим показателем, сообщает НБУ.

Официальный курс гривны по отношению к евро на вторник установлен на уровне 31,75 грн/евро, то есть гривна подорожала на 28 коп. к предыдущему показателю.

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На межбанковском валютном рынке на момент закрытия торгов в понедельник котировки гривны к доллару установились на уровне 28,37-28,39, к евро - на уровне 31,75-31,78, сообщает Minfin.

Прочие валюты:

курс к гривне НБУ средний курс в банках покупка/ продажа черный рынок покупка/ продажа фунт стерлингов 38,183 37,50 / 38,66 37,85 / 38,70 злотый 6,9151 6,75 / 7,05 6,90 / 7,02 10 российских рублей 3,6659 3,45 / 3,72 3,60 / 3,70 швейцарский франк 30,5038 29,80 / 31,18 30,85 / 31,40

На 31 января НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,78 грн/долл., евро – 32,03 грн.

Экономисты не исключают, что в течение зимы гривна продолжит девальвировать, поскольку рынок нацелен на ее ослабление. В ближайшее время гривна будет тестировать на крепость уровень 27,5 грн/долл., с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5 грн/долл.