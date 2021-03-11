Гривна упала к доллару и евро

 
Ексклюзивы
1/5
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Просмотров: 3879
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Просмотров: 171
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 1647
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Просмотров: 936
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Просмотров: 1566
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Просмотров: 1548
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
Просмотров: 711
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Просмотров: 2574
"Фраза" Крым - Украина "- это тюремное заключение", - правозащитник
"Фраза" Крым - Украина "- это тюремное заключение", - правозащитник
Просмотров: 2034
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 315
Фото
Все фото
5
8
5
7
6
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
В Украине начнут собирать американские вертолеты &quot;Ирокез&quot;
В Украине начнут собирать американские вертолеты "Ирокез"
&quot;Для нас сутки длится 30 часов &quot; - украинка об особенностях работы дальнобойщицей
"Для нас сутки длится 30 часов " - украинка об особенностях работы дальнобойщицей
Привезла с собой 3,5 тыс. евро - украинка о работе в Германии
Привезла с собой 3,5 тыс. евро - украинка о работе в Германии
Украинка рассказала, какую финансовую помощь получила при рождении ребенка в Польше
Украинка рассказала, какую финансовую помощь получила при рождении ребенка в Польше
Видео
Все видео
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Интервью
1/5
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 360
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 1647
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 153
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 315
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 360
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
11 марта 2021
1 Просмотров: 396
Остання мить
У середині 1990-х із товаришем Михайлом їдемо в Росію. Він бізнесмен, має новий вантажний ГАЗ. У ньому зламався колінвал. Купити в Україні неможливо. ...
пятница, 12 марта 2021 07:10

Гривна упала к доллару и евро

  Комментировать
Гривна упала к доллару и евро
Доллар подорожал на 5 копеек. Фото: pixabay

Национальный банк Украины на 12 марта установил курс доллара на уровне 27,75 грн. Это на 5 коп. больше, чем вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 25 коп. Стоит 33,17 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Власть лоббирует интересы "Нафтогаза". Действует нелогично

В обменниках доллар покупают по 27,65 грн. Продают по 27,84 грн.

За евро предлагают 32,87 грн. Продают по 34,25 грн.

Российский рубль покупают по 36 коп, продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гривна упала к доллару и евро». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
марта

Землетрясение разрушило столицу

Папа извинился за грехи Католической церкви

Польша, Венгрия и Чехия стали членами НАТО

Самое читаемое
Покажите это тем, кто ностальгирует по СССР - запрещенные фото
Покажите это тем, кто ностальгирует по СССР - запрещенные фото
23
 1 Просмотров: 153888
Пропавшую 7-летнюю Марию Борисову нашли мертвой: первые подробности
Пропавшую 7-летнюю Марию Борисову нашли мертвой: первые подробности
5
 Просмотров: 54345
Полуобнаженная участница &quot;ВИА Гры&quot; показала интимные постельные фото
Полуобнаженная участница "ВИА Гры" показала интимные постельные фото
8
 Просмотров: 15489
Челка-&quot;занавеска&quot; и классический боб: назвали 7 модных стрижек 2021 года
Челка-"занавеска" и классический боб: назвали 7 модных стрижек 2021 года
7
 Просмотров: 12681
Убийство 7-летней Марии Борисовой: как умерла девочка
Убийство 7-летней Марии Борисовой: как умерла девочка
5
 Просмотров: 12213
Экономика
Получение следующего транша Украине: в МВФ назвали условие
Получение следующего транша Украине: в МВФ назвали условие Просмотров: 459
Предприятие "Мотор Сич" вернут в собственность народа - СНБО
Предприятие "Мотор Сич" вернут в собственность народа - СНБО Просмотров: 252
Рассказали, сколько украинцы берут ипотечных кредитов и по каким ставкам
Рассказали, сколько украинцы берут ипотечных кредитов и по каким ставкам Просмотров: 135
Украинцы не желают работать на родине: 93% заробитчан не вернутся в Украину
Украинцы не желают работать на родине: 93% заробитчан не вернутся в Украину Просмотров: 819
Санкции против 2 российских банков продлены на 3 года – Данилов
Санкции против 2 российских банков продлены на 3 года – Данилов Просмотров: 351
Больше всего комментируют
7
Россия отреагировала на анонсированный Ермаком план по Донбассу
4
Ткаченко говорит менять закон о языке
2
"Почему Зеленский молчит?" - Стерненко написал письмо из СИЗО
2
Мужчина угрожал Зеленскому в соцсетях. Суд вынес приговор
2
СБУ проверит всех причастных к Харьковским соглашениям. Среди них - Ахметов
Голосов: 26282
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть