Гривна укрепляется: свежие курсы валют

Нацбанк не изменил курс доллара. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 14 мая установил курс доллара на уровне 27,63 грн. Это столько же, как было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 13 коп. Стоит 33,37 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,60 грн. Продают по 27,67 грн.

За евро предлагают 33,22 грн. Продают по 33,36 грн.

Российский рубль покупают по 36 коп, продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.