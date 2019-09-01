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воскресенье, 01 сентября 2019 09:59

Гривна укрепилась относительно доллара и евро

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Гривна укрепилась относительно доллара и евро
Доллар упал в цене на 9 копеек. Фото: timesofisrael.com

В первый день осени гривны удалось укрепить свои позиции по сравнению с предыдущим банковским.

Так официальный курс на воскресенье, 1 сентября, Нацбанк установил на уровне 25,14 грн за доллар, что на 9 копеек меньше чем в преддверие.

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Курс гривны к евро держится на уровне 27,74 грн. Это меньше на 19 копеек.

Госбюджет не получил 9,2 млрд грн из-за укрепления гривны летом. Почти 40% объема доходов ведется с использованием курса гривны к доллару или евро. С начала года гривна укрепилась на 9%, а это меньше официального курса, чем прогнозировали.

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