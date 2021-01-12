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среда, 13 января 2021 07:10

Гривна укрепилась к евро и доллару

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Гривна укрепилась к евро и доллару
Доллар подешевел на 15 копеек. Фото: unsplash

Национальный банк Украины на 13 января установил курс доллара на уровне 28,05 грн. Это на 15 копеек меньше, чем вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 20 коп. Стоит 34,08 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

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В обменниках доллар покупают по 28,01 грн. Продают по 28,25 грн.

За евро предлагают 33,89 грн. Продают по 34,32 грн.

Российский рубль покупают по 37 коп, продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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Дата
13
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