Гривна укрепилась к доллару и евро

Доллар подешевел на 2 копейки. Фото: pixabay

Национальный банк Украины на 19 марта установил курс доллара на уровне 27,68 грн. Это на 2 коп. меньше, чем вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 1 коп. Стоит 32,98 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,60 грн. Продают по 27,78 грн.

За евро предлагают 32,83 грн. Продают по 33,18 грн.

Российский рубль покупают по 37 коп, продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-му. К этому преимущественно дешевел. Меньше стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.