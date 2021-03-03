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четверг, 04 марта 2021 07:10

Гривна укрепилась к доллару и евро

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Гривна укрепилась к доллару и евро
Доллар подешевел на 8 копеек. Фото: pixabay

Национальный банк Украины на 4 марта установил курс доллара на уровне 27,85 грн. Это на 8 коп. меньше, чем вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 4 коп. Стоит 33,56 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,73 грн. Продают по 27,93 грн.

За евро предлагают 33,34 грн. Продают по 34,72 грн.

Российский рубль покупают по 37 коп, продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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Дата
04
марта

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