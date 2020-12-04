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понедельник, 07 декабря 2020 07:10

Гривна укрепилась к доллару и евро

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Гривна укрепилась к доллару и евро
Доллар подешевел на 1 копейку. Фото: unsplash

Национальный банк Украины на 7 декабря установил курс доллара на уровне 28,29 грн. Это на 1 копейку меньше, чем вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 1 коп. Стоит 34,39 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

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В обменниках доллар покупают по 28,23 грн. Продают по 28,44 грн.

За евро предлагают 34,08 грн. Продают по 34,51 грн.

Российский рубль покупают по 37 коп, продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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Дата
07
декабря

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