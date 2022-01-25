Гривна стремительно потеряла позиции – курс валют на среду

Доллар отвоевал у гривны 29 коп. за день. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на среду, 26 января, на уровне 28,67 грн/долл.

Во вторник гривна подешевела на 29 коп. по сравнению с предыдущим показателем, сообщает НБУ.

Официальный курс гривны по отношению к евро на среду установлен на уровне 32,30 грн/евро, то есть гривна подешевела на 24 коп. к предыдущему показателю.

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На межбанковском валютном рынке на момент закрытия торгов во вторник котировки гривны к доллару установились на уровне 28,71-28,73, к евро - на уровне 32,37-32,40, сообщает Minfin.

Прочие валюты:

курс к гривне НБУ средний курс в банках покупка/ продажа черный рынок покупка/ продажа фунт стерлингов 38,5698 37,78 / 38,70 37,84 / 38,60 злотый 7,0565 6,70 / 7,15 6,97 / 7,10 10 российских рублей 3,6403 3,50 / 3,69 3,55 / 3,67 швейцарский франк 31,1636 30,05 / 31,60 30,53 / 31,10

На 25 января НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,38 грн/долл., евро – 32,06 грн.

Экономисты не исключают, что в течение зимы гривна продолжит девальвировать, поскольку рынок нацелен на ее ослабление. В ближайшее время гривна будет тестировать на крепость уровень 27,5 грн/долл., с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5 грн/долл.