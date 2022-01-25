Гривна стремительно потеряла позиции – курс валют на среду

 
Ексклюзивы
1/5
Карта киевлянина: как получить до подорожания проезда
Карта киевлянина: как получить до подорожания проезда
Просмотров: 90
"Рея Брэдбери поставят на английском языке, а "Идиота" Достоевского перенесут в современность": режиссеры рассказали об ожидаемых премьерах 2022 года
"Рея Брэдбери поставят на английском языке, а "Идиота" Достоевского перенесут в современность": режиссеры рассказали об ожидаемых премьерах 2022 года
Просмотров: 72
"Позитива, кроме ПЦР-теста": как Зеленского поздравляли с днем ​​рождения
"Позитива, кроме ПЦР-теста": как Зеленского поздравляли с днем ​​рождения
1 Просмотров: 594
США доставили в Украину комплексы Javelin и готовят отправку вооружения для противовоздушной обороны - фото, видео (ОБНОВЛЕНО)
США доставили в Украину комплексы Javelin и готовят отправку вооружения для противовоздушной обороны - фото, видео (ОБНОВЛЕНО)
Просмотров: 3141
Веселые и активные: как нардепы работают после "зимних каникул" на фоне протестов ФЛП – фото и видео
Веселые и активные: как нардепы работают после "зимних каникул" на фоне протестов ФЛП – фото и видео
Просмотров: 3816
"Закон о воинском учете женщин – это взбучка для общества" – ветеран Юлия Микитенко
"Закон о воинском учете женщин – это взбучка для общества" – ветеран Юлия Микитенко
Просмотров: 729
"Дайте просто работать!": ФОПы пикетируют под Верховной Радой – центр Киева перекрыт
"Дайте просто работать!": ФОПы пикетируют под Верховной Радой – центр Киева перекрыт
Просмотров: 1062
Зеленский три года строит "Страну мечты". На кого делает ставку
Зеленский три года строит "Страну мечты". На кого делает ставку
Просмотров: 729
Государство дает почти 100 тыс. грн на открытие бизнеса – как получить
Государство дает почти 100 тыс. грн на открытие бизнеса – как получить
Просмотров: 594
"Зеленский не держит слово": второй год продолжается конкурс на главу САП
"Зеленский не держит слово": второй год продолжается конкурс на главу САП
Просмотров: 513
Фото
Все фото
6
10
3
18
6
Виртуальные люди: кто они, как живут и сколько зарабатывают
Виртуальные люди: кто они, как живут и сколько зарабатывают
Елки и гирлянды: какие города больше всех потратили на Новый год
Елки и гирлянды: какие города больше всех потратили на Новый год
Семейная фирма Юзика из &quot;Квартала&quot; зарабатывает миллиарды на &quot;Большом строительстве&quot;
Семейная фирма Юзика из "Квартала" зарабатывает миллиарды на "Большом строительстве"
&quot;Дайте работать просто&quot;: предприниматели под Радой жгли файеры
"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгли файеры
Рада за год &quot;накрутила&quot; за коммуналку более 23 млн грн
Рада за год "накрутила" за коммуналку более 23 млн грн
Видео
Все видео
Будем жить в мире старых людей
Будем жить в мире старых людей
"Большая стройка Зеленского - это большое воровство" - редактор "Наші гроші"
"Большая стройка Зеленского - это большое воровство" - редактор "Наші гроші"
Украинские инженеры представили мотоцикл будущего (видео)
Украинские инженеры представили мотоцикл будущего (видео)
Жена Зеленского рассказала о скумбрии по 8 грн
Жена Зеленского рассказала о скумбрии по 8 грн
Еще три банка начали выплачивать "ковидную тысячу"
Еще три банка начали выплачивать "ковидную тысячу"
Интервью
1/5
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков, - это не навредит и снизит панику" - психолог
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков, - это не навредит и снизит панику" - психолог
Просмотров: 819
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1467
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 774
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 6291
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 2223
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
24 января 2022
Просмотров: 747
Експерименти
– Реформа в шкільних їдальнях буде провальна, – каже знайома. Ведемо доньок на навчання після новорічних канікул. – Не уявляю, ...
среда, 26 января 2022 07:10

Гривна стремительно потеряла позиции – курс валют на среду

  Комментировать
Гривна стремительно потеряла позиции – курс валют на среду
Доллар отвоевал у гривны 29 коп. за день. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на среду, 26 января, на уровне 28,67 грн/долл.

Во вторник гривна подешевела на 29 коп. по сравнению с предыдущим показателем, сообщает НБУ.

Официальный курс гривны по отношению к евро на среду установлен на уровне 32,30 грн/евро, то есть гривна подешевела на 24 коп. к предыдущему показателю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подсчитали, на сколько окрепла гривна к доллару за год

На межбанковском валютном рынке на момент закрытия торгов во вторник котировки гривны к доллару установились на уровне 28,71-28,73, к евро - на уровне 32,37-32,40, сообщает Minfin.

Прочие валюты:

курс к гривне НБУ

средний курс в банках

покупка/ продажа

черный рынок

покупка/ продажа
фунт стерлингов 38,5698 37,78 / 38,70 37,84 / 38,60
злотый 7,0565 6,70 / 7,15 6,97 / 7,10
10 российских рублей 3,6403 3,50 / 3,69 3,55 / 3,67
швейцарский франк 31,1636 30,05 / 31,60 30,53 / 31,10

На 25 января НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,38 грн/долл., евро – 32,06 грн.

Экономисты не исключают, что в течение зимы гривна продолжит девальвировать, поскольку рынок нацелен на ее ослабление. В ближайшее время гривна будет тестировать на крепость уровень 27,5 грн/долл., с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5 грн/долл.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гривна стремительно потеряла позиции – курс валют на среду». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Это путь в бездну&quot; - председатель Верховной Рады обратился к РФ
"Это путь в бездну" - председатель Верховной Рады обратился к РФ Просмотров: 14914
Пышногрудая велосипедистка завораживает соблазнительными кадрами в нижнем белье
Пышногрудая велосипедистка завораживает соблазнительными кадрами в нижнем белье
11
 Просмотров: 7461
В стиле ретро. Билодид ошеломила откровенной фотосессией
В стиле ретро. Билодид ошеломила откровенной фотосессией
6
 Просмотров: 7335
Первую область отправили на локдаун: список &quot;красных&quot; ограничений
Первую область отправили на локдаун: список "красных" ограничений Просмотров: 7263
Кремль готовит молниеносное нападение на Киев - премьер Британии
Кремль готовит молниеносное нападение на Киев - премьер Британии Просмотров: 5652
Экономика
Карта киевлянина: как получить до подорожания проезда
Карта киевлянина: как получить до подорожания проезда
 Просмотров: 99
Маск, Безос и Гейтс обеднели на $60 млрд за три недели
Маск, Безос и Гейтс обеднели на $60 млрд за три недели Просмотров: 162
Renault, Nissan и Mitsubishi утроят расходы на совместную разработку электромобилей – до $23 млрд
Renault, Nissan и Mitsubishi утроят расходы на совместную разработку электромобилей – до $23 млрд Просмотров: 108
НБУ начинает ежегодную оценку устойчивости банков
НБУ начинает ежегодную оценку устойчивости банков Просмотров: 54
В Украине возросли предельные цены на топливо. Сколько будет стоить бензин
В Украине возросли предельные цены на топливо. Сколько будет стоить бензин Просмотров: 432
Больше всего комментируют
6
Третья страна забирает семьи своих дипломатов из Киева
6
Путин хочет, чтобы украинцы паниковали – Данилов
5
Большинство украинцев не хотят, чтобы Зеленский шел на второй срок
4
Экс-начальник ГУР: Российская агентура в Офисе президента грамотная
3
Зеленский собирает СНБО
Голосов: 95
Голосование Какие ненужные покупки вы совершили в 2021 году?
  • одежду
  • обувь
  • автомобиль
  • детские игрушки
  • косметику
  • домашнего питомца
  • бытовую технику
  • путевку
  • абонемент в спортзал
  • недвижимость
  • гаджет
  • книгу
  • свой вариант в комментариях
Просмотреть