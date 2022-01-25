Гривна стремительно потеряла позиции – курс валют на среду

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на среду, 26 января, на уровне 28,67 грн/долл.
Во вторник гривна подешевела на 29 коп. по сравнению с предыдущим показателем, сообщает НБУ.
Официальный курс гривны по отношению к евро на среду установлен на уровне 32,30 грн/евро, то есть гривна подешевела на 24 коп. к предыдущему показателю.
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На межбанковском валютном рынке на момент закрытия торгов во вторник котировки гривны к доллару установились на уровне 28,71-28,73, к евро - на уровне 32,37-32,40, сообщает Minfin.
Прочие валюты:
|курс к гривне
|НБУ
|
средний курс в банках
покупка/ продажа
|
черный рынок
покупка/ продажа
|фунт стерлингов
|38,5698
|37,78 / 38,70
|37,84 / 38,60
|злотый
|7,0565
|6,70 / 7,15
|6,97 / 7,10
|10 российских рублей
|3,6403
|3,50 / 3,69
|3,55 / 3,67
|швейцарский франк
|31,1636
|30,05 / 31,60
|30,53 / 31,10
На 25 января НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,38 грн/долл., евро – 32,06 грн.
Экономисты не исключают, что в течение зимы гривна продолжит девальвировать, поскольку рынок нацелен на ее ослабление. В ближайшее время гривна будет тестировать на крепость уровень 27,5 грн/долл., с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5 грн/долл.
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