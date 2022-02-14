Гривна стремительно подешевела от панических ожиданий – курс валют на вторник

Гривна подешевела к доллару на 51 коп. в день. Фото: pixaby.com

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на вторник, 15 февраля, на уровне 28,54 грн/долл.

В понедельник гривна подешевела на 51 коп. по сравнению с предыдущим показателем, сообщает НБУ.

Официальный курс гривны по отношению к евро на вторник установлен на уровне 32,33 грн/евро, то есть гривна подешевела на 35 коп. к предыдущему показателю.

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На межбанковском валютном рынке на момент закрытия торгов в понедельник котировки гривны к доллару установились на уровне 28,50-28,52, к евро - на уровне 32,20-32,22, сообщает Minfin.

Прочие валюты:

курс к гривне НБУ средний курс в банках покупка/ продажа черный рынок покупка/ продажа фунт стерлингов 38,6214 37,30 / 38,70 37,73 / 38,30 злотый 7,1207 6,80 / 7,16 6,98 / 7,10 10 российских рублей 3,7371 3,55 / 3,75 3,60 / 3,70 швейцарский франк 30,8475 29,40 / 31,10 30,20 / 30,95

На 14 февраля НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,03 грн/долл., евро – 31,98 грн.

Экономисты не исключают, что в течение зимы гривна продолжит девальвировать, поскольку рынок нацелен на ее ослабление. В ближайшее время гривна будет тестировать на крепость уровень 27,5 грн/долл., с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5 грн/долл.