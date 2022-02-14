Гривна стремительно подешевела от панических ожиданий – курс валют на вторник

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на вторник, 15 февраля, на уровне 28,54 грн/долл.
В понедельник гривна подешевела на 51 коп. по сравнению с предыдущим показателем, сообщает НБУ.
Официальный курс гривны по отношению к евро на вторник установлен на уровне 32,33 грн/евро, то есть гривна подешевела на 35 коп. к предыдущему показателю.
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На межбанковском валютном рынке на момент закрытия торгов в понедельник котировки гривны к доллару установились на уровне 28,50-28,52, к евро - на уровне 32,20-32,22, сообщает Minfin.
Прочие валюты:
|курс к гривне
|НБУ
|
средний курс в банках
покупка/ продажа
|
черный рынок
покупка/ продажа
|фунт стерлингов
|38,6214
|37,30 / 38,70
|37,73 / 38,30
|злотый
|7,1207
|6,80 / 7,16
|6,98 / 7,10
|10 российских рублей
|3,7371
|3,55 / 3,75
|3,60 / 3,70
|швейцарский франк
|30,8475
|29,40 / 31,10
|30,20 / 30,95
На 14 февраля НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,03 грн/долл., евро – 31,98 грн.
Экономисты не исключают, что в течение зимы гривна продолжит девальвировать, поскольку рынок нацелен на ее ослабление. В ближайшее время гривна будет тестировать на крепость уровень 27,5 грн/долл., с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5 грн/долл.
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