Гривна сильно сдала позиции - актуальный курс валют

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на на четвер, 13 января, на уровне 27,71 грн/долл.
В среду гривна ослабла на 20 коп. по сравнению с предыдущим показателем, сообщает НБУ.
Официальный курс гривны по отношению к евро на четверг установлен на уровне 31,48 грн/евро, то есть гривна подешевела на 31 коп. к предыдущему показателю.
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На межбанковском валютном рынке на момент закрытия торгов в среду котировки гривны к доллару установились на уровне 27,73-27,75, к евро - на уровне 31,65-31,67, сообщает Minfin.
Прочие валюты:
|курс до гривні
|НБУ
|
середній курс в банках
купівля / продаж
|
чорний ринок
купівля / продаж
|фунт стерлингов
|37,7844
|36,77 / 37,70
|36,80 / 37,30
|злотый
|6,8662
|6,65 / 6,90
|6,72 / 6,84
|10 российских рублей
|3,7182
|3,50 / 3,75
|3,60 / 3,66
|швейцарский франк
|30,0236
|29,00 / 30,19
|29,50/ 30,00
На 12 января НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 27,51 грн/долл., евро – 31,17 грн.
Экономисты не исключают, что в течение зимы гривна продолжит девальвировать, поскольку рынок нацелен на ее ослабление. В ближайшее время гривна будет тестировать на крепость уровень 27,5 грн/долл., с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5 грн/долл.
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