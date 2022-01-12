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четверг, 13 января 2022 07:10

Гривна сильно сдала позиции - актуальный курс валют

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Гривна сильно сдала позиции - актуальный курс валют
Гривна к доллару подешевела на 20 коп. за сутки. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на на четвер, 13 января, на уровне 27,71 грн/долл.

В среду гривна ослабла на 20 коп. по сравнению с предыдущим показателем, сообщает НБУ.

Официальный курс гривны по отношению к евро на четверг установлен на уровне 31,48 грн/евро, то есть гривна подешевела на 31 коп. к предыдущему показателю.

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На межбанковском валютном рынке на момент закрытия торгов в среду котировки гривны к доллару установились на уровне 27,73-27,75, к евро - на уровне 31,65-31,67, сообщает Minfin.

Прочие валюты:

курс до гривні НБУ

середній курс в банках

купівля / продаж

чорний ринок

купівля / продаж
фунт стерлингов 37,7844 36,77 / 37,70 36,80 / 37,30
злотый 6,8662 6,65 / 6,90 6,72 / 6,84
10 российских рублей 3,7182 3,50 / 3,75 3,60 / 3,66
швейцарский франк 30,0236 29,00 / 30,19 29,50/ 30,00

На 12 января НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 27,51 грн/долл., евро – 31,17 грн.

Экономисты не исключают, что в течение зимы гривна продолжит девальвировать, поскольку рынок нацелен на ее ослабление. В ближайшее время гривна будет тестировать на крепость уровень 27,5 грн/долл., с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5 грн/долл.

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