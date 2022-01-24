Гривна просела на 6 коп. к доллару - курс валют на 25 января

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на вторник, 25 января, на уровне 28,38 грн/долл.
В понедельник гривна подешевела на 6 коп. по сравнению с предыдущим показателем, сообщает НБУ.
Официальный курс гривны по отношению к евро на вторник установлен на уровне 32,06 грн/евро, то есть гривна подорожала на 5 коп. к предыдущему показателю.
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На межбанковском валютном рынке на момент закрытия торгов в пятницу котировки гривны к доллару установились на уровне 28,52-28,54, к евро - на уровне 32,21-32,23, сообщает Minfin.
Прочие валюты:
|курс к гривне
|НБУ
|
средний курс в банках
покупка/ продажа
|
черный рынок
покупка/ продажа
|фунт стерлингов
|38,2536
|37,60 / 38,55
|37,85 / 38,50
|злотый
|7,0271
|6,85 / 7,10
|6,95 / 7,05
|10 российских рублей
|3,5895
|3,50 / 3,70
|3,60 / 3,68
|швейцарский франк
|31,1214
|30,00 / 31,25
|30,50 / 30,95
На 24 января НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,32 грн/долл., евро – 32,11 грн.
Экономисты не исключают, что в течение зимы гривна продолжит девальвировать, поскольку рынок нацелен на ее ослабление. В ближайшее время гривна будет тестировать на крепость уровень 27,5 грн/долл., с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5 грн/долл.
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