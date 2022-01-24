Гривна просела на 6 коп. к доллару - курс валют на 25 января

 
Ексклюзивы
1/5
Государство дает почти 100 тыс. грн на открытие бизнеса – как получить
Государство дает почти 100 тыс. грн на открытие бизнеса – как получить
Просмотров: 225
"Зеленский не держит слово": второй год продолжается конкурс на главу САП
"Зеленский не держит слово": второй год продолжается конкурс на главу САП
Просмотров: 234
"Путин – мастер принуждения. Создает кризис так, что может победить вне зависимости от того, что делают другие": что пишет о нас мировая пресса
"Путин – мастер принуждения. Создает кризис так, что может победить вне зависимости от того, что делают другие": что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1107
Штаты готовы к эскалации и не поддадутся на ультиматумы РФ – эксперт
Штаты готовы к эскалации и не поддадутся на ультиматумы РФ – эксперт
Просмотров: 765
Будем жить в мире старых людей
Будем жить в мире старых людей
Просмотров: 1152
"Наше сало необычное на вкус. Мы по-другому его смолим": как живет гетманская столица со святыней, где пишут просьбы к Богу
"Наше сало необычное на вкус. Мы по-другому его смолим": как живет гетманская столица со святыней, где пишут просьбы к Богу
1 Просмотров: 6264
Новый политический сезон: в Раде сформировалась неформальная коалиция
Новый политический сезон: в Раде сформировалась неформальная коалиция
Просмотров: 3168
"Мураеву нужно не в Бонда рядиться, а в НКВДиста" - сети гудят о заявлении британского МИДа
"Мураеву нужно не в Бонда рядиться, а в НКВДиста" - сети гудят о заявлении британского МИДа
Просмотров: 1782
Хорошая новость для Украины: Зеленский уже не президент
Хорошая новость для Украины: Зеленский уже не президент
14 Просмотров: 9648
"Усилится олигархическое влияние на "слуг" – политолог
"Усилится олигархическое влияние на "слуг" – политолог
1 Просмотров: 693
Фото
Все фото
6
10
3
18
6
Виртуальные люди: кто они, как живут и сколько зарабатывают
Виртуальные люди: кто они, как живут и сколько зарабатывают
Елки и гирлянды: какие города больше всех потратили на Новый год
Елки и гирлянды: какие города больше всех потратили на Новый год
Семейная фирма Юзика из &quot;Квартала&quot; зарабатывает миллиарды на &quot;Большом строительстве&quot;
Семейная фирма Юзика из "Квартала" зарабатывает миллиарды на "Большом строительстве"
&quot;Дайте работать просто&quot;: предприниматели под Радой жгли файеры
"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгли файеры
Рада за год &quot;накрутила&quot; за коммуналку более 23 млн грн
Рада за год "накрутила" за коммуналку более 23 млн грн
Видео
Все видео
Будем жить в мире старых людей
Будем жить в мире старых людей
"Большая стройка Зеленского - это большое воровство" - редактор "Наші гроші"
"Большая стройка Зеленского - это большое воровство" - редактор "Наші гроші"
Украинские инженеры представили мотоцикл будущего (видео)
Украинские инженеры представили мотоцикл будущего (видео)
Жена Зеленского рассказала о скумбрии по 8 грн
Жена Зеленского рассказала о скумбрии по 8 грн
Еще три банка начали выплачивать "ковидную тысячу"
Еще три банка начали выплачивать "ковидную тысячу"
Интервью
1/5
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1422
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 738
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 6156
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 2196
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 5103
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
24 января 2022
Просмотров: 369
Експерименти
– Реформа в шкільних їдальнях буде провальна, – каже знайома. Ведемо доньок на навчання після новорічних канікул. – Не уявляю, ...
вторник, 25 января 2022 07:10

Гривна просела на 6 коп. к доллару - курс валют на 25 января

  Комментировать
Гривна просела на 6 коп. к доллару - курс валют на 25 января
Гривна незначительно девальвировала по отношению к доллару. Фото: Ольга Васильченко

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на вторник, 25 января, на уровне 28,38 грн/долл.

В понедельник гривна подешевела на 6 коп. по сравнению с предыдущим показателем, сообщает НБУ.

Официальный курс гривны по отношению к евро на вторник установлен на уровне 32,06 грн/евро, то есть гривна подорожала на 5 коп. к предыдущему показателю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подсчитали, на сколько окрепла гривна к доллару за год

На межбанковском валютном рынке на момент закрытия торгов в пятницу котировки гривны к доллару установились на уровне 28,52-28,54, к евро - на уровне 32,21-32,23, сообщает Minfin.

Прочие валюты:

курс к гривне НБУ

средний курс в банках

покупка/ продажа

черный рынок

покупка/ продажа
фунт стерлингов 38,2536 37,60 / 38,55 37,85 / 38,50
злотый 7,0271 6,85 / 7,10 6,95 / 7,05
10 российских рублей 3,5895 3,50 / 3,70 3,60 / 3,68
швейцарский франк 31,1214 30,00 / 31,25 30,50 / 30,95

На 24 января НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,32 грн/долл., евро – 32,11 грн.

Экономисты не исключают, что в течение зимы гривна продолжит девальвировать, поскольку рынок нацелен на ее ослабление. В ближайшее время гривна будет тестировать на крепость уровень 27,5 грн/долл., с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5 грн/долл.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гривна просела на 6 коп. к доллару - курс валют на 25 января». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
января

Как кулак: нашли огромный бриллиант

Самое читаемое
Гороскоп на 24-30 января: астролог ошеломила гороскопом для украинцев
Гороскоп на 24-30 января: астролог ошеломила гороскопом для украинцев
 Просмотров: 13419
&quot;Это путь в бездну&quot; - председатель Верховной Рады обратился к РФ
"Это путь в бездну" - председатель Верховной Рады обратился к РФ Просмотров: 11719
Хорошая новость для Украины: Зеленский уже не президент
Хорошая новость для Украины: Зеленский уже не президент
 14 Просмотров: 9648
Не доехал до работы: пропавшего мужчину нашли убитым в собственном авто
Не доехал до работы: пропавшего мужчину нашли убитым в собственном авто
3
 Просмотров: 8298
Ракицкий покинет российский &quot;Зенит&quot;
Ракицкий покинет российский "Зенит" Просмотров: 6759
Экономика
С 1 марта проиндексируют пенсии
С 1 марта проиндексируют пенсии Просмотров: 1098
Количество зарегистрированных РРО стремительно выросло
Количество зарегистрированных РРО стремительно выросло Просмотров: 360
Украина собирается запустить все 15 блоков АЭС
Украина собирается запустить все 15 блоков АЭС Просмотров: 729
Украина ожидает пересмотра программы МВФ в феврале
Украина ожидает пересмотра программы МВФ в феврале Просмотров: 162
Monobank тестирует приложение для торговли акциями, за первый день – более 7 тыс. загрузок
Monobank тестирует приложение для торговли акциями, за первый день – более 7 тыс. загрузок Просмотров: 252
Больше всего комментируют
14
Хорошая новость для Украины: Зеленский уже не президент
5
Украинцы на десятилетия запомнят отказ Германии поставлять оружие - Кулеба
3
Третья страна забирает семьи своих дипломатов из Киева
2
Большинство украинцев не хотят, чтобы Зеленский шел на второй срок
2
Зеленский собирает СНБО
Голосов: 94
Голосование Какие ненужные покупки вы совершили в 2021 году?
  • одежду
  • обувь
  • автомобиль
  • детские игрушки
  • косметику
  • домашнего питомца
  • бытовую технику
  • путевку
  • абонемент в спортзал
  • недвижимость
  • гаджет
  • книгу
  • свой вариант в комментариях
Просмотреть