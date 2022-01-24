Гривна просела на 6 коп. к доллару - курс валют на 25 января

Гривна незначительно девальвировала по отношению к доллару. Фото: Ольга Васильченко

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на вторник, 25 января, на уровне 28,38 грн/долл.

В понедельник гривна подешевела на 6 коп. по сравнению с предыдущим показателем, сообщает НБУ.

Официальный курс гривны по отношению к евро на вторник установлен на уровне 32,06 грн/евро, то есть гривна подорожала на 5 коп. к предыдущему показателю.

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На межбанковском валютном рынке на момент закрытия торгов в пятницу котировки гривны к доллару установились на уровне 28,52-28,54, к евро - на уровне 32,21-32,23, сообщает Minfin.

Прочие валюты:

курс к гривне НБУ средний курс в банках покупка/ продажа черный рынок покупка/ продажа фунт стерлингов 38,2536 37,60 / 38,55 37,85 / 38,50 злотый 7,0271 6,85 / 7,10 6,95 / 7,05 10 российских рублей 3,5895 3,50 / 3,70 3,60 / 3,68 швейцарский франк 31,1214 30,00 / 31,25 30,50 / 30,95

На 24 января НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,32 грн/долл., евро – 32,11 грн.

Экономисты не исключают, что в течение зимы гривна продолжит девальвировать, поскольку рынок нацелен на ее ослабление. В ближайшее время гривна будет тестировать на крепость уровень 27,5 грн/долл., с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5 грн/долл.