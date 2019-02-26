Гривна продолжает укрепляться

Доллар подешевел на 1 коп. Фото: Уніан

Национальный банк Украины на 27 февраля установил курс доллара на уровне 26,98 грн. Это на 1 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 1 коп. Стоит 30,65 грн.

Курс российского рубля - 40 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,06 грн, продают по 27,13 грн.

За евро предлагают 30,55 грн. Продают по 30,64 грн.

Российский рубль скупают и продают по 40 коп.

С января 2017-го по ноябрь 2018 года количество украинцев, которые получали минимальную зарплату или меньше, уменьшилось с 3 до 1,5 млн человек. На 500 тыс. стало больше тех, кто получал до трех минималок, на 1,1 млн - более трех минимальных выплат.