Гривна продолжает обесцениваться – курс валют на четверг

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на четверг, 24 февраля, на уровне 29,26 грн/долл.
В среду гривна подешевела на 27 коп. по сравнению с предыдущим показателем, сообщает НБУ.
Официальный курс гривны по отношению к евро на четверг установлен на уровне 33,17 грн/евро, то есть гривна подешевела на 27 коп. к предыдущему показателю.
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На межбанковском валютном рынке на момент закрытия торгов в среду котировки гривны к доллару установились на уровне 29,43-29,48, к евро - на уровне 33,35-33,41, сообщает Minfin.
Прочие валюты:
|курс к гривне
|НБУ
|
средний курс в банках
покупка/ продажа
|
черный рынок
покупка/ продажа
|фунт стерлингов
|39,7442
|38,50 / 39,90
|38,50 / 39,50
|злотый
|7,296
|6,95 / 7,30
|7,13 / 7,32
|10 российских рублей
|3,6448
|3,40 / 3,73
|3,56 / 3,70
|швейцарский франк
|31,8074
|30,60 / 32,05
|30,90 / 31,80
На 23 февраля НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,99 грн/долл., евро – 32,90 грн.
Экономисты не исключают, что в течение зимы гривна продолжит девальвировать, поскольку рынок нацелен на ее ослабление. В ближайшее время гривна будет тестировать на крепость уровень 27,5 грн/долл., с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5 грн/долл.
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