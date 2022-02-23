Гривна продолжает обесцениваться – курс валют на четверг

На межбанке в среду котировки гривны к доллару установились на уровне 29,43-29,48. Иллюстрация: pixaby.com

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на четверг, 24 февраля, на уровне 29,26 грн/долл.

В среду гривна подешевела на 27 коп. по сравнению с предыдущим показателем, сообщает НБУ.

Официальный курс гривны по отношению к евро на четверг установлен на уровне 33,17 грн/евро, то есть гривна подешевела на 27 коп. к предыдущему показателю.

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На межбанковском валютном рынке на момент закрытия торгов в среду котировки гривны к доллару установились на уровне 29,43-29,48, к евро - на уровне 33,35-33,41, сообщает Minfin.

Прочие валюты:

курс к гривне НБУ средний курс в банках покупка/ продажа черный рынок покупка/ продажа фунт стерлингов 39,7442 38,50 / 39,90 38,50 / 39,50 злотый 7,296 6,95 / 7,30 7,13 / 7,32 10 российских рублей 3,6448 3,40 / 3,73 3,56 / 3,70 швейцарский франк 31,8074 30,60 / 32,05 30,90 / 31,80

На 23 февраля НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,99 грн/долл., евро – 32,90 грн.

Экономисты не исключают, что в течение зимы гривна продолжит девальвировать, поскольку рынок нацелен на ее ослабление. В ближайшее время гривна будет тестировать на крепость уровень 27,5 грн/долл., с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5 грн/долл.