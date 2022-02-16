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четверг, 17 февраля 2022 07:10

Гривна приходит в себя после обесценивания - курс валют на четверг

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Гривна приходит в себя после обесценивания - курс валют на четверг
Торги на межбанке завершились на отметке 28,15-28,17 грн/долл. Фото: pixaby.com

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на четверг, 17 февраля, на уровне 28,09 грн/долл.

В среду гривна подорожала на 15 коп. по сравнению с предыдущим показателем, сообщает НБУ.

Официальный курс гривны по отношению к евро на четверг установлен на уровне 31,93 грн/евро, то есть гривна подорожала на 10 коп. к предыдущему показателю.

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На межбанковском валютном рынке на момент закрытия торгов в среду котировки гривны к доллару установились на уровне 28,15-28,17, к евро - на уровне 32,00-32,01, сообщает Minfin.

Прочие валюты:

курс к гривне НБУ

средний курс в банках

покупка/ продажа

черный рынок

покупка/ продажа
фунт стерлингов 38,0748 37,50 / 38,58 37,80 / 38,50
злотый 7,0902 6,90 / 7,15 6,97 / 7,10
10 российских рублей 3,7435 3,50 / 3,77 3,63 / 3,73
швейцарский франк 30,3525 29,60 / 30,90 30,50 / 31,20

На 16 февраля НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,24 грн/долл., евро – 32,03 грн.

Экономисты не исключают, что в течение зимы гривна продолжит девальвировать, поскольку рынок нацелен на ее ослабление. В ближайшее время гривна будет тестировать на крепость уровень 27,5 грн/долл., с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5 грн/долл.

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