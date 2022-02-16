Гривна приходит в себя после обесценивания - курс валют на четверг

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на четверг, 17 февраля, на уровне 28,09 грн/долл.
В среду гривна подорожала на 15 коп. по сравнению с предыдущим показателем, сообщает НБУ.
Официальный курс гривны по отношению к евро на четверг установлен на уровне 31,93 грн/евро, то есть гривна подорожала на 10 коп. к предыдущему показателю.
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На межбанковском валютном рынке на момент закрытия торгов в среду котировки гривны к доллару установились на уровне 28,15-28,17, к евро - на уровне 32,00-32,01, сообщает Minfin.
Прочие валюты:
|курс к гривне
|НБУ
|
средний курс в банках
покупка/ продажа
|
черный рынок
покупка/ продажа
|фунт стерлингов
|38,0748
|37,50 / 38,58
|37,80 / 38,50
|злотый
|7,0902
|6,90 / 7,15
|6,97 / 7,10
|10 российских рублей
|3,7435
|3,50 / 3,77
|3,63 / 3,73
|швейцарский франк
|30,3525
|29,60 / 30,90
|30,50 / 31,20
На 16 февраля НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,24 грн/долл., евро – 32,03 грн.
Экономисты не исключают, что в течение зимы гривна продолжит девальвировать, поскольку рынок нацелен на ее ослабление. В ближайшее время гривна будет тестировать на крепость уровень 27,5 грн/долл., с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5 грн/долл.
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