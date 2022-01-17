Гривна потеряла 17 коп. за день – актуальный курс валют

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на вторник, 18 января, на уровне 28,12 грн/долл.
В понедельник гривна ослабла на 17 коп. по сравнению с предыдущим показателем, сообщает НБУ.
Официальный курс гривны по отношению к евро на понедельник установлен на уровне 32,06 грн/евро, то есть гривна подешевела на 7 коп. к предыдущему показателю.
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На межбанковском валютном рынке на момент закрытия торгов в среду котировки гривны к доллару установились на уровне 28,00-28,02, к евро - на уровне 32,03-32,05, сообщает Minfin.
Прочие валюты:
|курс к гривне
|НБУ
|
средний курс в банках
покупка/ продажа
|
черный рынок
покупка/ продажа
|фунт стерлингов
|38,3640
|37,60 / 38,60
|37,80 / 38,30
|злотый
|7,0834
|6,85 / 7,06
|6,95 / 7,05
|10 российских рублей
|3,6681
|3,44 / 3,73
|3,60 / 3,68
|швейцарский франк
|30,7227
|29,70 / 31,00
|30,05 / 30,60
На 17 января НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 27,95 грн/долл., евро – 31,99 грн.
Экономисты не исключают, что в течение зимы гривна продолжит девальвировать, поскольку рынок нацелен на ее ослабление. В ближайшее время гривна будет тестировать на крепость уровень 27,5 грн/долл., с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5 грн/долл.
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