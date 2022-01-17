Гривна потеряла 17 коп. за день – актуальный курс валют

В банках при оплате картой средний курс составляет 27,9 грн/долл. (покупка) – 28,3 грн/долл. (продажа). Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на вторник, 18 января, на уровне 28,12 грн/долл.

В понедельник гривна ослабла на 17 коп. по сравнению с предыдущим показателем, сообщает НБУ.

Официальный курс гривны по отношению к евро на понедельник установлен на уровне 32,06 грн/евро, то есть гривна подешевела на 7 коп. к предыдущему показателю.

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На межбанковском валютном рынке на момент закрытия торгов в среду котировки гривны к доллару установились на уровне 28,00-28,02, к евро - на уровне 32,03-32,05, сообщает Minfin.

Прочие валюты:

курс к гривне НБУ средний курс в банках покупка/ продажа черный рынок покупка/ продажа фунт стерлингов 38,3640 37,60 / 38,60 37,80 / 38,30 злотый 7,0834 6,85 / 7,06 6,95 / 7,05 10 российских рублей 3,6681 3,44 / 3,73 3,60 / 3,68 швейцарский франк 30,7227 29,70 / 31,00 30,05 / 30,60

На 17 января НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 27,95 грн/долл., евро – 31,99 грн.

Экономисты не исключают, что в течение зимы гривна продолжит девальвировать, поскольку рынок нацелен на ее ослабление. В ближайшее время гривна будет тестировать на крепость уровень 27,5 грн/долл., с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5 грн/долл.