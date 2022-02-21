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вторник, 22 февраля 2022 07:10

Гривна подешевела на фоне угрозы вторжения – курс валют на вторник

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Гривна подешевела на фоне угрозы вторжения – курс валют на вторник
На межбанке в понедельник котировки гривны к доллару установились на уровне 28,60-28,62. Иллюстрация: pixaby.com

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на вторник, 22 февраля, на уровне 28,49 грн/долл.

В понедельник гривна подешевела на 15 коп. по сравнению с предыдущим показателем, сообщает НБУ.

Официальный курс гривны по отношению к евро на вторник установлен на уровне 32,29 грн/евро, то есть гривна подешевела на 9 коп. к предыдущему показателю.

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На межбанковском валютном рынке на момент закрытия торгов в понедельник котировки гривны к доллару установились на уровне 28,60-28,62, к евро - на уровне 32,41-32,43, сообщает Minfin.

Прочие валюты:

курс к гривне НБУ

средний курс в банках

покупка/ продажа

черный рынок

покупка/ продажа
фунт стерлингов 38,7804 38,00 / 39,00 38,25 / 38,80
злотый 7,1167 6,85 / 7,25 7,05 / 7,15
10 российских рублей 3,6252 3,50 / 3,75 3,63 / 3,72
швейцарский франк 31,0781 29,95 / 31,35 30,60 / 31,45

На 21 февраля НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,34 грн/долл., евро – 32,2 грн.

Экономисты не исключают, что в течение зимы гривна продолжит девальвировать, поскольку рынок нацелен на ее ослабление. В ближайшее время гривна будет тестировать на крепость уровень 27,5 грн/долл., с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5 грн/долл.

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