Гривна подешевела на фоне угрозы вторжения – курс валют на вторник

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на вторник, 22 февраля, на уровне 28,49 грн/долл.
В понедельник гривна подешевела на 15 коп. по сравнению с предыдущим показателем, сообщает НБУ.
Официальный курс гривны по отношению к евро на вторник установлен на уровне 32,29 грн/евро, то есть гривна подешевела на 9 коп. к предыдущему показателю.
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На межбанковском валютном рынке на момент закрытия торгов в понедельник котировки гривны к доллару установились на уровне 28,60-28,62, к евро - на уровне 32,41-32,43, сообщает Minfin.
Прочие валюты:
|курс к гривне
|НБУ
|
средний курс в банках
покупка/ продажа
|
черный рынок
покупка/ продажа
|фунт стерлингов
|38,7804
|38,00 / 39,00
|38,25 / 38,80
|злотый
|7,1167
|6,85 / 7,25
|7,05 / 7,15
|10 российских рублей
|3,6252
|3,50 / 3,75
|3,63 / 3,72
|швейцарский франк
|31,0781
|29,95 / 31,35
|30,60 / 31,45
На 21 февраля НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,34 грн/долл., евро – 32,2 грн.
Экономисты не исключают, что в течение зимы гривна продолжит девальвировать, поскольку рынок нацелен на ее ослабление. В ближайшее время гривна будет тестировать на крепость уровень 27,5 грн/долл., с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5 грн/долл.
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