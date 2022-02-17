Гривна перед выходными подешевела – курс валют на пятницу

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на пятницу, 18 февраля, на уровне 28,3 грн/долл.
В четверг гривна подешевела на 21 коп. по сравнению с предыдущим показателем, сообщает НБУ.
Официальный курс гривны по отношению к евро на пятницу установлен на уровне 32,2 грн/евро, то есть гривна подешевела на 27 коп. к предыдущему показателю.
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На межбанковском валютном рынке на момент закрытия торгов в четверг котировки гривны к доллару установились на уровне 28,37-28,39, к евро - на уровне 32,22-32,25, сообщает Minfin.
Прочие валюты:
|курс к гривне
|НБУ
|
средний курс в банках
покупка/ продажа
|
черный рынок
покупка/ продажа
|фунт стерлингов
|38,5602
|37,50 / 38,55
|37,75 / 38,30
|злотый
|7,1512
|6,90 / 7,14
|7,00 / 7,10
|10 российских рублей
|3,7401
|3,55 / 3,77
|3,65 / 3,73
|швейцарский франк
|30,7408
|29,55 / 30,90
|30,30 / 31,00
На 17 февраля НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,09 грн/долл., евро – 31,93 грн.
Экономисты не исключают, что в течение зимы гривна продолжит девальвировать, поскольку рынок нацелен на ее ослабление. В ближайшее время гривна будет тестировать на крепость уровень 27,5 грн/долл., с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5 грн/долл.
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