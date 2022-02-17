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пятница, 18 февраля 2022 07:10

Гривна перед выходными подешевела – курс валют на пятницу

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Гривна перед выходными подешевела – курс валют на пятницу
Официальный курс гривны по отношению к евро на пятницу установлен на уровне 32,2. Фото: pixaby.com

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на пятницу, 18 февраля, на уровне 28,3 грн/долл.

В четверг гривна подешевела на 21 коп. по сравнению с предыдущим показателем, сообщает НБУ.

Официальный курс гривны по отношению к евро на пятницу установлен на уровне 32,2 грн/евро, то есть гривна подешевела на 27 коп. к предыдущему показателю.

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На межбанковском валютном рынке на момент закрытия торгов в четверг котировки гривны к доллару установились на уровне 28,37-28,39, к евро - на уровне 32,22-32,25, сообщает Minfin.

Прочие валюты:

курс к гривне НБУ

средний курс в банках

покупка/ продажа

черный рынок

покупка/ продажа
фунт стерлингов 38,5602 37,50 / 38,55 37,75 / 38,30
злотый 7,1512 6,90 / 7,14 7,00 / 7,10
10 российских рублей 3,7401 3,55 / 3,77 3,65 / 3,73
швейцарский франк 30,7408 29,55 / 30,90 30,30 / 31,00

На 17 февраля НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,09 грн/долл., евро – 31,93 грн.

Экономисты не исключают, что в течение зимы гривна продолжит девальвировать, поскольку рынок нацелен на ее ослабление. В ближайшее время гривна будет тестировать на крепость уровень 27,5 грн/долл., с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5 грн/долл.

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Дата
18
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