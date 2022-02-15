Гривна отыграла утраченные позиции – курс валют на среду

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на среду, 16 февраля, на уровне 28,24 грн/долл.
Во вторник гривна подорожала на 30 коп. по сравнению с предыдущим показателем, сообщает НБУ.
Официальный курс гривны по отношению к евро на среду установлен на уровне 32,03 грн/евро, то есть гривна подорожала на 30 коп. к предыдущему показателю.
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На межбанковском валютном рынке на момент закрытия торгов во вторник котировки гривны к доллару установились на уровне 28,21-28,23, к евро - на уровне 31,95-31,97, сообщает Minfin.
Прочие валюты:
|курс к гривне
|НБУ
|
средний курс в банках
покупка/ продажа
|
черный рынок
покупка/ продажа
|фунт стерлингов
|38,2402
|37,55 / 38,83
|38,00 / 38,75
|злотый
|7,1102
|6,85 / 7,16
|7,00 / 7,15
|10 российских рублей
|3,7497
|3,55 / 3,77
|3,63 / 3,73
|швейцарский франк
|30,5538
|29,70 / 31,20
|30,40 / 31,50
На 15 февраля НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,54 грн/долл., евро – 32,33 грн.
Экономисты не исключают, что в течение зимы гривна продолжит девальвировать, поскольку рынок нацелен на ее ослабление. В ближайшее время гривна будет тестировать на крепость уровень 27,5 грн/долл., с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5 грн/долл.
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