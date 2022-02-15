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среда, 16 февраля 2022 07:10

Гривна отыграла утраченные позиции – курс валют на среду

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Гривна отыграла утраченные позиции – курс валют на среду
Гривна подорожала на 30 коп. к евро и доллару. Фото: pixaby.com

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на среду, 16 февраля, на уровне 28,24 грн/долл.

Во вторник гривна подорожала на 30 коп. по сравнению с предыдущим показателем, сообщает НБУ.

Официальный курс гривны по отношению к евро на среду установлен на уровне 32,03 грн/евро, то есть гривна подорожала на 30 коп. к предыдущему показателю.

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На межбанковском валютном рынке на момент закрытия торгов во вторник котировки гривны к доллару установились на уровне 28,21-28,23, к евро - на уровне 31,95-31,97, сообщает Minfin.

Прочие валюты:

курс к гривне НБУ

средний курс в банках

покупка/ продажа

черный рынок

покупка/ продажа
фунт стерлингов 38,2402 37,55 / 38,83 38,00 / 38,75
злотый 7,1102 6,85 / 7,16 7,00 / 7,15
10 российских рублей 3,7497 3,55 / 3,77 3,63 / 3,73
швейцарский франк 30,5538 29,70 / 31,20 30,40 / 31,50

На 15 февраля НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,54 грн/долл., евро – 32,33 грн.

Экономисты не исключают, что в течение зимы гривна продолжит девальвировать, поскольку рынок нацелен на ее ослабление. В ближайшее время гривна будет тестировать на крепость уровень 27,5 грн/долл., с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5 грн/долл.

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