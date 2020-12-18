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понедельник, 21 декабря 2020 07:10

Гривна ослабла к доллару и евро

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Гривна ослабла к доллару и евро
Доллар подорожал на 1 копейку. Фото: unsplash

Национальный банк Украины на 21 декабря установил курс доллара на уровне 27,83 грн. Это на 1 копейку больше, чем вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 2 коп. Стоит 34,10 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,82 грн. Продают по 28,07 грн.

За евро предлагают 33,84 грн. Продают по 34,28 грн.

Российский рубль покупают по 37 коп, продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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Дата
21
декабря

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