Гривна окрепла перед выходными - курс валют на 4 февраля

Гривна укрепилась на 22 коп. к евро и на 12 – к доллару. Фото: pixaby.com

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на пятницу, 4 февраля, на уровне 28,27 грн/долл.

В четверг гривна подорожала на 12 коп. по сравнению с предыдущим показателем, сообщает НБУ.

Официальный курс гривны по отношению к евро на пятницу установлен на уровне 31,92 грн/евро, то есть гривна подорожала на 22 коп. к предыдущему показателю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подсчитали, на сколько окрепла гривна к доллару за год

На межбанковском валютном рынке на момент закрытия торгов в четверг котировки гривны к доллару установились на уровне 28,24-28,26, к евро - на уровне 32,17-32,19, сообщает Minfin.

Прочие валюты:

курс к гривне НБУ средний курс в банках покупка/ продажа черный рынок покупка/ продажа фунт стерлингов 38,4078 37,50 / 38,60 37,60 / 38,30 злотый 7,0425 6,70 / 7,02 6,85 / 7,01 10 российских рублей 3,7077 3,50 / 3,73 3,60 / 3,69 швейцарский франк 30,6601 29,73 / 31,10 30,40 / 31,10

На 3 февраля НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,39 грн/долл., евро – 32,14 грн.

Экономисты не исключают, что в течение зимы гривна продолжит девальвировать, поскольку рынок нацелен на ее ослабление. В ближайшее время гривна будет тестировать на крепость уровень 27,5 грн/долл., с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5 грн/долл.