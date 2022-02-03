Гривна окрепла перед выходными - курс валют на 4 февраля

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на пятницу, 4 февраля, на уровне 28,27 грн/долл.
В четверг гривна подорожала на 12 коп. по сравнению с предыдущим показателем, сообщает НБУ.
Официальный курс гривны по отношению к евро на пятницу установлен на уровне 31,92 грн/евро, то есть гривна подорожала на 22 коп. к предыдущему показателю.
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На межбанковском валютном рынке на момент закрытия торгов в четверг котировки гривны к доллару установились на уровне 28,24-28,26, к евро - на уровне 32,17-32,19, сообщает Minfin.
Прочие валюты:
|курс к гривне
|НБУ
|
средний курс в банках
покупка/ продажа
|
черный рынок
покупка/ продажа
|фунт стерлингов
|38,4078
|37,50 / 38,60
|37,60 / 38,30
|злотый
|7,0425
|6,70 / 7,02
|6,85 / 7,01
|10 российских рублей
|3,7077
|3,50 / 3,73
|3,60 / 3,69
|швейцарский франк
|30,6601
|29,73 / 31,10
|30,40 / 31,10
На 3 февраля НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,39 грн/долл., евро – 32,14 грн.
Экономисты не исключают, что в течение зимы гривна продолжит девальвировать, поскольку рынок нацелен на ее ослабление. В ближайшее время гривна будет тестировать на крепость уровень 27,5 грн/долл., с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5 грн/долл.
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