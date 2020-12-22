Гривна обвалилась к доллару и евро

Доллар подорожал на 21 копейку. Фото: unsplash

Национальный банк Украины на 23 декабря установил курс доллара на уровне 28,25 грн. Это на 21 копейку больше, чем вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 8 коп. Стоит 34,57 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Госбюджет-2021 может не получить запланированных доходов - НБУ

В обменниках доллар покупают по 28,17 грн. Продают по 28,44 грн.

За евро предлагают 34,16 грн. Продают по 34,67 грн.

Российский рубль покупают по 36 коп, продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.