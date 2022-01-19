Гривна незначительно укрепляет позиции – курс валют на 20 января

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на четверг, 20 января, на уровне 28,40 грн/долл.
В среду гривна укрепилась на 1 коп. по сравнению с предыдущим показателем, сообщает НБУ.
Официальный курс гривны по отношению к евро на четверг установлен на уровне 32,19 грн/евро, то есть гривна подорожала на 15 коп. к предыдущему показателю.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подсчитали, на сколько окрепла гривна к доллару за год
На межбанковском валютном рынке на момент закрытия торгов в среду котировки гривны к доллару установились на уровне 28,33-28,35, к евро - на уровне 32,28-32,30, сообщает Minfin.
Прочие валюты:
|курс к гривне
|НБУ
|
средний курс в банках
покупка/ продажа
|
черный рынок
покупка/ продажа
|фунт стерлингов
|38,7002
|37,80 / 38,80
|38,00 / 38,70
|злотый
|7,1234
|6,90 / 7,10
|7,00 / 7,11
|10 российских рублей
|3,7322
|3,55 / 3,75
|3,62 / 3,70
|швейцарский франк
|31,0085
|30,00 / 31,25
|30,50 / 31,00
На 19 января НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,41 грн/долл., евро – 32,34 грн.
Экономисты не исключают, что в течение зимы гривна продолжит девальвировать, поскольку рынок нацелен на ее ослабление. В ближайшее время гривна будет тестировать на крепость уровень 27,5 грн/долл., с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5 грн/долл.
Комментарии