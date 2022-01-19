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четверг, 20 января 2022 07:10

Гривна незначительно укрепляет позиции – курс валют на 20 января

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Гривна незначительно укрепляет позиции – курс валют на 20 января
Гривна выросла на копейку к доллару и 15 - к евро. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на четверг, 20 января, на уровне 28,40 грн/долл.

В среду гривна укрепилась на 1 коп. по сравнению с предыдущим показателем, сообщает НБУ.

Официальный курс гривны по отношению к евро на четверг установлен на уровне 32,19 грн/евро, то есть гривна подорожала на 15 коп. к предыдущему показателю.

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На межбанковском валютном рынке на момент закрытия торгов в среду котировки гривны к доллару установились на уровне 28,33-28,35, к евро - на уровне 32,28-32,30, сообщает Minfin.

Прочие валюты:

курс к гривне НБУ

средний курс в банках

покупка/ продажа

черный рынок

покупка/ продажа
фунт стерлингов 38,7002 37,80 / 38,80 38,00 / 38,70
злотый 7,1234 6,90 / 7,10 7,00 / 7,11
10 российских рублей 3,7322 3,55 / 3,75 3,62 / 3,70
швейцарский франк 31,0085 30,00 / 31,25 30,50 / 31,00

На 19 января НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,41 грн/долл., евро – 32,34 грн.

Экономисты не исключают, что в течение зимы гривна продолжит девальвировать, поскольку рынок нацелен на ее ослабление. В ближайшее время гривна будет тестировать на крепость уровень 27,5 грн/долл., с попытками покупателей продолжить ослабление курса до 28,5 грн/долл.

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