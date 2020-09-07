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понедельник, 07 сентября 2020 18:23

Гривна на закрытии межбанка ослабла

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Гривна на закрытии межбанка ослабла
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,61 - 27,82 гривны. Фото: Reuters

7 сентября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка по состоянию на 16:59 установились на уровне 27,76 - 27,78 гривны.

Об этом сообщает Finance.ua.

Так, средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,76 - 27,78 гривны;

Евро - 32,82 - 32,83 гривны.

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"На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,61 - 27,82 гривны. Евро покупают по 32,41 гривны, продают по 32,88 гривны. На" черном "рынке доллар торгуется по 27,63 - 27,73 гривны, евро - 32,62 - 32,69 гривны ", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в течение ближайшей недели ожидается умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться за неделю около 27,9-28,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,8 / 28,0 грн.

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