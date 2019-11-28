Гривна держится: сколько стоит доллар 28 ноября

Национальный банк Украины на 28 ноября установил курс доллара на уровне 23,98 грн. Это столько же, как было вчера.
Сообщает сайт НБУ.
Евро подешевел на 2 коп. Стоит 26,40 грн.
Курс российского рубля - 37 коп.
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В обменниках доллар покупают 24,01 грн. Продают по 24,10 грн.
За евро предлагают 26,42 грн. Продают по 26,45 грн.
Российский рубль скупают по 36 коп. Продают по 37 коп.
По оптимистическим прогнозам в следующем году курс валют составит 24 грн/долл. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн/долл.
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