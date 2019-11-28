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четверг, 28 ноября 2019 10:11

Гривна держится: сколько стоит доллар 28 ноября

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Гривна держится: сколько стоит доллар 28 ноября
Доллар стоит 23,98 грн. Фото: Depositphotos

Национальный банк Украины на 28 ноября установил курс доллара на уровне 23,98 грн. Это столько же, как было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 2 коп. Стоит 26,40 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают 24,01 грн. Продают по 24,10 грн.

За евро предлагают 26,42 грн. Продают по 26,45 грн.

Российский рубль скупают по 36 коп. Продают по 37 коп.

По оптимистическим прогнозам в следующем году курс валют составит 24 грн/долл. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн/долл.

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Дата
28
ноября

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