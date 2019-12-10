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среда, 11 декабря 2019 07:10

Гривна держит позиции: курс валют на 11 декабря

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Гривна держит позиции: курс валют на 11 декабря
Доллар стоит 23,68 грн. Такой курс был и вчера. Фото: Depositphotos

Национальный банк Украины Всего на 11 декабря установил курс доллара на уровне 23,68 грн. Это столько же, как было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 1 коп. Стоит 26,24 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 23,54 грн. Продают по 23,61 грн.

За евро предлагают 26,04 грн. Продают по 26,15 грн.

Российский рубль скупают и продают по 36 коп.

По оптимистическим прогнозам в следующем году курс валют составит 24 грн/долл. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн/долл.

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